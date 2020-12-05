鐵了心！美政府不再延長TikTok撤資令

美國總統川普政府先前命令北京字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美資產，否則禁用，但因談判未完而推遲生效日。美國政府今天決定不再延期，但預期談判會繼續。

路透社引述兩名知情人士的說法獨家報導，預料美國政府與字節跳動公司會就TikTok議題繼續談判。

美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）上週同意再給字節跳動公司一週時間出售TikTok在美資產，到今天截止。

川普今年8月以國家安全疑慮為由，下令字節跳動出售TikTok在美資產，這讓司法部有權在期限截止後執行撤資令，但目前還不清楚政府何時會強制撤資、又會以什麼方式執行。

司法部及財政部都尚未回覆路透社的詢問；白宮及TikTok則不置評。

（中央社）

白宮傳出不延長TikTok交易期限

美國要求字節跳動出售旗下知名短視頻平台TikTok美國業務的期限，將在美國當地時間4日屆滿，消息人士表示，川普政府不會再延長期限，TikTok則會與美國主管部門保持溝通，以繼續就滿足美方安全要求下出售業務。

綜合外媒5日報導，消息人士指出，TikTok及字節跳動不會因出售限期屆滿而被懲罰，美國財政部仍積極推動有關工作，並期望在2021年1月美國總統當選人拜登上任前完成。

報導稱，美方在2020年8月要求字節跳動，需在90天內，即11月12日前出售TikTok在美業務，字節跳動並在期限逼近前，兩度獲美國政府延長限期。首次美國政府同意將期限延長15天至11月27日，之後再度延長7天至12月4日。

在美國提出要求後，字節跳動與甲骨文及沃爾瑪洽商，把TikTok業務分拆為獨立公司，以及由這兩家美國企業持有部分股權，並負責管理TikTok新控股公司，但字節跳動與對方一直未能達成最終協議。

（工商時報 李書良）

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