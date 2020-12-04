強尬耐吉「喬登」 UA推柯瑞專屬運動品牌

新興運動用品大廠Under Armour與長期代言球星柯瑞（Stephen Curry）合作，本月1日推出專屬柯瑞個人的子品牌「柯瑞」，除了要擴大年輕客群外，同時與耐吉及其子品牌「喬登」一較高下。

柯瑞品牌商品將包含籃球與高爾夫等多項運動的球鞋與服飾，之後會再擴展更多的類別，包括跑鞋與女性運動用品。

而首款柯瑞品牌籃球鞋Performance將於12月11日上市，趕上年終耶誕送禮的消費旺季。

UA執行長佛瑞斯克（Patrik Frisk）表示，「我們原本的打算是確保盡可能在NBA新球季開打前宣布推出子品牌，能在黑色星期五與耶誕節之間推出可以說相當及時。」

佛瑞斯克還說，「子品牌同時可以讓柯瑞有真正投入的機會，他將會積極參與產品的研發，對於簽約的代言球星能夠參與產品的研發，公司也感到相當的興奮。」

柯瑞是金州勇士的主控看板球星，2013年就與UA簽定長期代言合約，柯瑞領軍的勇士總共奪得三次總冠軍，已被公認為NBA史上最佳的射手之一，球衣銷量始終高居前幾名。

推出柯瑞子品牌將有助於提振銷售動能，幫助UA追趕其他對手，特別是市占率節節敗退的年輕客群。

根據派傑投資（Piper Sandler）的調查，耐吉已經連續10年坐穩年輕人最喜愛的運動服飾品牌，而過去一年年輕男性已經不再穿的品牌中，UA則是高居首位。

UA上季的營收達14.3億美元，與去年同期持平，北美地區更是下滑5％，營業額僅9.63億美元。2019年UA全年營收達53億美元。

相較之下，耐吉為籃球之神麥克喬登推出的子品牌「喬登」近年來穩健成長，年營業額已經超過35億美元。

由於業績不振，UA今年來股價大跌22％，市值縮水至70億美元，耐吉今年迄今則大漲超過三成，市值高達2,107億美元。