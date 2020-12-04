優衣庫抗疫奏捷 柳井正身價飆

受惠於中日消費者疫情解封後再度上街購物，以及旗下口罩與休閒服產品熱賣，日本平價服飾優衣庫（Uniqlo）業績回升，而這也帶動母公司迅銷（Fast Retailing）股價反彈，使得執行長柳井正（Tadashi Yanai）財產淨值翻倍至逾410億美元，日本首富地位坐得更穩。

迅銷是全球第三大服飾零售商，股價自3月以來累漲114％，令持股比例高達47％的柳井正身價暴漲。自《富比世》（Forbes）3月公布全球富豪榜以來，柳井正財產淨值翻倍成長，從197億美元升至411億美元，全球排名從41升至30。

分析師表示，迅銷股價飆漲，原因在於新的數位策略奏效，加上優衣庫掌握疫情商機、推出「在家工作服飾」與「可呼吸口罩」產品熱銷所致。

優衣庫6月於日本推出可清洗AIRism口罩，隨即遭到搶購一空。

摩根大通駐東京分析師村田太郎（Dairo Murata）表示：「迅銷持續宣揚簡約服飾概念，同時銷售適合在家工作款式。順應疫情需求令他們銷售業績大好。」

迅銷在全球擁有超過3,600個門市，範圍涵蓋全球26個市場。 除了金雞母優衣庫之外，迅銷旗下還擁有Theory、Helmut Lang、J Brand與GU等品牌。

在疫情爆發後，J-Crew與J.C Penney等零售商相繼聲請破產或歇業，迅銷雖撐過難關，但營收獲利均遭重創，幸好亞洲疫情不似歐美嚴重，解封後中日銷售回升，令該公司業績回穩。

今年1月大陸封城期間，優衣庫該國748家門市約一半關閉，但4月底已重新營業。優衣庫3月底在日本817家門市約311家關閉，但5月初已全數重開。

迅銷推測明年3月後疫情應可獲得控制，因此預估2021財年營收可望大幅攀升10％、同期淨利暴增83％。