美國11月非農數據 七個月來最差

美國勞工部公布最新非農就業報告，11月非農新增人數24.5萬人，遠遠低於市場預期的44萬人，並創下七個月來最低增幅，失業率為6.7%略優於預期，主要是因為11月新冠疫情重燃，導致美國民眾重回工作崗位又遭限制。不過，當選新一任美國總統的拜登力挺，美國國會兩黨提出的約9000億美元規模的經濟刺激法案，美股周五開盤上漲63.94點、以30,033.46點開出，隨後漲勢來到近百點。

截至台北時間4日晚間10點35分，道瓊指數上漲98.04點或0.33%、暫報30,067.56點；標普500指數上漲11.88點或0.32%、暫報3,678.60點；那斯達克指數上漲7.73點或0.062%、暫報12,384.91點；費半指數上漲10.79點或0.40%、暫報2,726.94點。4大科技巨頭股價表現全面走跌，電動車大廠特斯拉股價開盤小跌。

台積電股價在台股周五收盤站上500元大關，台積電ADR股價上漲1.44美元或1.45%、暫報100.94美元；聯電ADR股價上漲0.87美元或11.23%、暫報8.62美元。

美國周四新增確診人數更是突破21萬人，將對今年第四季經濟成長率持續復甦帶來壓力，不過市場預期疫情在疫苗出爐，民眾陸續接受施打後，各國將更有效控制新冠疫情，不僅是美國，俄羅斯、大陸也陸續宣布將要求民眾開始接受施打疫苗，預料就算經濟仍處於困境，但各國政府已經找到面對疫情的最好對付方法。（中時）

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