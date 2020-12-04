川普明親征喬治亞助選 黨內憂幫倒忙

美國總統川普自大選後，就處在神隱狀態，鮮少公開露臉。不過他5日將親征喬治亞州，為參加1月5日參議員決戰的2位共和黨候選人站台。

這場延長賽攸關參院掌控權，共和黨只要再下一城，便可確定過半；民主黨若2席全拿，兩黨將各取50席，加上副總統賀錦麗手握決定性1票，表決時民主黨可望占上風。

川普4日的造勢大會，將是他選後首度高調露臉，他將為爭取連任的參議員普度與洛夫勒助選。

自1992年以來，喬治亞州就是紅州，但今年大選卻上演藍移，拜登以1.3萬票優勢拿下該州。不過因紅藍勢均力敵，參議員殊死戰不僅會燒錢，還會殺到刀刀見骨。民主黨參院領導人舒默表示，取得參院多數，是扭轉拜登施政的關鍵助力。

但川普御駕親征，令當地共和黨人憂喜參半。

雖然川普是來催票，但他在選後發表太多指控選務單位舞弊的言論，甚至不惜砲轟共和黨籍的各州官員，認為大規模作票或違法行徑，導致他選舉票數不及拜登。即使經過重新驗票，確立敗登在該州獲勝，但川普仍持續在無證據下，聲稱喬治亞州存在舞弊。

2位川普的律師曾要求川粉，不要在1月5日投票。共和黨全代會主席麥丹尼爾，上周也曾遭選民質疑，參議員選舉到底要幹嘛。她只好解釋，這2席參議員尚未決定。共和黨人士憂心，川普和他團隊的言論，恐怕會殃及共和黨在這場延長賽的勝選機會。（中時）

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