上任祭全美口罩令 拜登邀佛奇入團隊緩疫情

美國總統當選人拜登今天表示，他已邀請首席傳染病專家佛奇繼續留任現職，並在他入主白宮後加入新政府的防疫團隊。拜登還說上任第一天就會要求美國民眾戴口罩100天。

法新社指出，拜登（Joe Biden）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我請他（佛奇）繼續留在已為先前好幾位總統服務過的同一崗位。」佛奇（Anthony Fauci）自1984年11月後即擔任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長一職。拜登之所以談到此事，是因將卸任的總統川普曾說會在大選後開除佛奇。「我將邀請他（佛奇）擔任我的首席醫療顧問，並成為我的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫團隊一員。」

拜登也提到上任的第一天，會要求美國民眾戴口罩100天，以減緩疫情散布。美國不但確診人數、染疫身故人數高居全球首位，現正經歷疫情再次升溫。拜登在一個受訪的片段中說：「我將要求民眾戴口罩100天，只要100天就好，並不是永遠都要戴。」

拜登因應疫情的態度與川普形成鮮明對比。川普輕忽疫情嚴重性，不但嘲弄戴口罩這件事，且即便自己曾因染疫住院，卻仍呼籲重新開放。拜登表示，他打算在許可的情況下動用政府權力發布「常設命令」，要求進入聯邦大樓及包括飛機和公車等跨州運輸系統時，都必須配戴口罩。美國迄今累計超過1400萬人確診，逾27萬5000人因染疫身亡。

此外，「華盛頓郵報」報導，拜登還將請前美國公共衛生局（Surgeon General）局長莫西（Vivek H. Murthy）重作馮婦，協助度過疫情難關。歐巴馬時代擔任總統經濟顧問的齊安茲（Jeff Zients）、耶魯大學醫學院專精衛照的學者努涅斯史密斯（Marcella Nunez-Smith）也料將隨拜登進白宮。齊安茲將任防疫協調官，努涅斯史密斯也會擔任相關要職。

（中央社）

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