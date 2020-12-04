日本就業邁寒冬 女性解僱率是男性1.4倍

日本放送協會（NHK）報導，新冠肺炎疫情衝擊就業，特別是對女性勞工的影響更大，被迫解僱、停業或工作受到影響的女性達26％，是男性的1.4倍。

NHK針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對就業的影響，與獨立行政法人「勞動政策研究．研修機構」合作，對6萬8,000名日本20歲到64歲的受僱勞工進行問卷調查。

調查結果顯示，今年4月起，被迫解僱、停工、離職等，工作有受到影響的人，男性有18.7％、女性有26.3％；工作受影響的女性比例，是男性的1.4倍。

對回答工作受影響的人中，其中4,000人進行詳細調查，表示今年10月的月薪比疫情擴大前減少3成以上的人，男性有15.6％，女性有21.9％。收入減少且尚未恢復的，女性也比男性多。

另外，今年4月後失業，到上個月仍無法找到工作的人，男性有24.1％，女性有38.5％。至今仍失業的女性比例約是男性的1.6倍。

勞動政策研究．研修機構主任研究員周燕飛指出，新冠肺炎對女性就業影響較大，主因是非正式僱用勞工、從事受疫情影響較大的餐飲業與零售業等的女性比較多，往後必須對這些人提供轉行的職業訓練等支援。