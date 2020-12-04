疫苗供應量減半？輝瑞出面駁斥：舊數據

美國華爾街日報周四報導指出，輝瑞（Pfizer）在今年生產的新冠疫苗，預計其提交運送的數量將為原先規劃的一半。

該則新聞在周四衝擊股市，亦衝擊輝瑞股價，周四跌1.74％，收報70.09美元。競爭對手莫德納（Moderna）股價則受激勵收漲9.97％，收報157.26美元。

外界認為股市過度反應該則新聞。輝瑞在向媒體Barron’s解釋說明時表示，華爾街日報引用的數據為過時的數據，華爾街日報聲稱輝瑞今年全球產量將從1億劑降到5000萬劑。但是輝瑞發言人威傑（Widger）指出，輝瑞自11月第二周以來的財測指引一直是，今年全球提交的疫苗數量為5000萬劑，明年全年為13億劑，並沒有今年減產問題。

據了解，包括路透等媒體周四引用華爾街日報的輝瑞說法，為輝瑞數周前的說法，指出，輝瑞在數周前曾表示，預計今年疫苗產量將為5000萬劑，較先前的1億劑為低，主要是原材料供應鏈的擴大需要更久的時間。

而華爾街日報針對周四的新聞，隨後提出修正，寫著輝瑞在今年將規模化其疫苗生產目標。

莫德納預計今年在美國配發2000萬劑疫苗。兩家公司的疫苗都在通過政府審查批准和授權之前，已經提前準備生產。

輝瑞疫苗在本周三於英國通過批准。而美國食品藥物管理局（FDA）專家小組預計在12月10日下周三對輝瑞疫苗進行討論，對莫德納的討論將在12月17日。

輝瑞最新表示，在美國和歐洲的工廠預計將「全線」生產，製成的劑量正以最快速進行。

另外美國公共衛生單位正在為疫苗接種的優先順序而爭執討論，目前列為優先接種群體為醫護照護人員，以及長期照護或療養院老人。

（時報資訊 張朝欽）