澳葡萄酒業者至少痛到明年 陸制裁期限曝光

中澳關係降至歷史新低點，大陸11月27日宣布，28日起澳洲進口葡萄酒須繳納107%~212.1%保證金，形同變相徵收關稅，葡萄酒業者可能至少要痛到明年3月27日，甚至可能到秋天才有辦法解禁。

陸商務部發言人高峰昨日在記者會上指出，是在8月18日對澳洲葡萄酒發起反傾銷調查，11月27日宣布的措施是初次裁定後的臨時反傾銷措施。依陸《反傾銷條例》規定，臨時反傾銷措施實施期限是由實施日起不超過4個月，但特殊情況下可以展延到總共9個月。

澳洲葡萄酒去年出口大陸總額約12億澳元，該國否認傾銷事實，揚言雙方若無法達成共識，會告到WTO（世界貿易組織）反制。由於WTO上訴機構法官已全數離任，實質上停擺，現在初裁可就無法再上訴，澳洲有很大機會也可以向大陸商品加徵關稅。

WTO已在美國總統川普（Donald Trump）杯葛、各區域自行簽訂貿易協定夾擊下變得甚為廢弱，對於貿易爭端依違爭端各方間，並無絕對之是非，美國、歐盟為各自飛機大廠波音、空中巴士互槓，WTO作法就是允許雙方都可向對方加徵關稅來報復不正當補貼。不過值得注意的是，能加徵關稅規模不一定對等，例如去年WTO裁定美國可以向75億美元規模歐盟產品加徵關稅，但今年歐盟得到的對美加稅產品額度是40億美元。

反制措施對澳洲也未必有利。首先，澳洲對大陸貿易是順差，據澳洲統計局資料，2019年澳洲對陸出口約1589.7億美元，自陸進口約550.7億美元，就算能對陸製產品徵稅，打擊也有限，有專家預估若中澳經濟完全脫鉤，澳GDP（國內生產總值）會蒸發6%，但陸損失僅是0.5%，完全不對等而且大陸較容易找到澳州農、漁、礦業產品替代來源，澳州則很難找到規模同樣大、價錢一樣優惠的市場。其次，真的撕破臉，中澳關係恐怕更積重難返。

有分析指出，北京會挑中澳州出手，除了澳洲總理莫里森（Scott Morrison）是最積極響應美國總統川普（Donald Trump）的急先鋒，也是因為大陸對澳洲依存度低，有把握讓對方還手也不損及自身，對澳堅持「戰狼」式外交目的是在殺雞儆猴，改變在國際上被西方圍剿的弱勢局面。

相較之下，日本在安倍晉三執政後期就開始不時向北京送暖，官方除曾對香港問題表示關切外，對新疆維吾爾族爭議、台灣問題都未做太激進表態，菅義偉接任後甚至還婉拒了加入美國「境網計畫」（Clean Network）。大陸對日本產品和貿易依賴程度也較高和不可取代，因此同樣身為美國馬前卒，日本沒有受到跟澳洲同等待遇，甚至連釣魚台爭議僵持不下，雙方外長還可以共同發表談話，尋求經濟雙贏。

（中時新聞網 王毓健）

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