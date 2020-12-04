法國疫苗盼1月上路 分階段全民免費接種

法國總理卡斯特克斯3日晚召開記者會，宣布2019冠狀病毒疾病疫苗施打計畫與時程表。法國將從1月開始分3階段全民免費施打，劑量預計達2億劑，供1億人施打。

卡斯特克斯（Jean Castex）3日晚在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情記者會上宣佈，法國已向6間藥廠訂購疫苗，「將會有2億劑疫苗，供1億人施打，因為疫苗接種需在間隔數週後施打第2次」。他解釋，此數量高於需求，「但這是我們採取的安全緩衝」。

卡斯特克斯表示，疫苗將是全民免費施打，預估將花費15億歐元的社保預算。

預計未來幾天後，歐盟藥品管理局（EMA）便會準備宣布美國輝瑞藥廠（Pfizer）與美國莫德納公司（Moderna）的疫苗正式上市，之後法國便可開始在境內施打疫苗。

法國疫苗施打將分為3階段，並從1月開始施打，優先對象是醫療或社福機構內的年長者及高風險工作人員，預計約100萬人，也剛好是第一批疫苗抵達的數量。

第2階段則是從明年2月開始至春天，施打對象將擴及1400萬名因年齡或病史而引起的高風險族群。

第3階段則在春天之後，施打對象是50歲到64歲民眾，接著是衛生、教育從業人員以及健康高風險者，最後逐步擴大到一般民眾。

卡斯特克斯在記者會中強調，「疫苗上市是共同對抗疫情戰役中非常重要的步驟，是額外的武器」，並希望在病毒爆發即將滿1年後開始疫苗接種計畫。「這是全球科學界為回應疫情史無前例動員的成果」。

然而，卡斯特克斯也表示，不能因疫苗到來而鬆懈，尤其是在聖誕節期間。他呼籲聖誕與新年假期聚會人數勿逾6名成年人，小孩不計。但衛生部之後會宣布更確切人數與措施。

衛生部長維宏（Olivier Véran）也在記者會中強調，「未來幾個月內，疫情發展不會因疫苗而有根本的改變，我們還是必須保持現實。」維宏說，疫苗施打計畫的三大原則，是「自由選擇、免費、安全」。

卡斯特克斯在記者會結論時重申，不會強制施打疫苗，「因為政府相信民眾的選擇」，但也呼籲民眾盡可能接種，「施打疫苗也是保護他人，是一個無私的舉動」。

法國疫情近日出現好轉跡象，卡斯特克斯今晚指出「確診人數下降，很快會降到每日新增1萬名以下病例。醫院壓力也逐漸緩解」。法國是歐洲國家中疫情指數下降最多也最快的國家。