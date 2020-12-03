美股︱疫苗供應出狀況 三大指數漲跌互見

美國新一輪財政刺激方案露出一絲曙光，帶動美國股市周四（3日）開盤走高，道瓊工業指數盤中一度勁揚227點，重回3萬點關卡，不過收盤前傳出輝瑞疫苗生產出現狀況，拖累三大指數回落，標普500指數以下跌告收。

據外媒報導，疫苗早期生產所需的原料不符合輝瑞的標準，因此該企業規畫在今年年底前供應5,000萬劑疫苗，低於外界原先預期的1億劑。消息傳出後，輝瑞股價下跌了1.74％。

周四開盤後，美國就業數據進展提振了市場情緒，美國勞工局的數據顯示，上周首次申請失業救濟金的人數總計為71.2萬人，不僅按周減少7.5萬人，也低於經濟學家預估的78萬人；續領人數為552萬人，按周減少56.9萬人，顯示勞動力市場在疫情加劇的情況下展現出韌性。

美國新一輪紓困方案難產許久，兩黨仍在尋求共識，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日表示，將以跨黨派議員提出的9,080億美元方案作為談判基礎。