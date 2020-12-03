拜登就任倒數 經濟情勢雖好 執政環境不優

美國準總統拜登明年初將就職，外界認為與2009年全球金融危機相較，拜登明年初上台時的經濟情勢會比2009年還好，但目前聯準會（Fed）政策子彈幾乎用完，加上兩黨對立嚴重，他上台後的執政環境會比當年惡化許多而難以施展拳腳。

市場看好幾款新冠肺炎疫苗明年中前陸續上市後能消除疫情危機而令經濟復甦，但專家認為目前美國確診人數飆升，只會令經濟活動大受影響的情況延續至拜登上台後。

Fed把利率調降至近乎零水準和近乎無限量寬鬆，外界認為其政策子彈幾乎用完。在此情況下，政府增加財政支出的振興措施就變得更重要。

但政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師里柏（Jon Lieber）認為，川普政府已令財政赤字大增，共和黨在他下台後將回頭走小政府主義路線。由共和黨控制的參院將讓擴大支出的法案和預算案更難通過，使拜登施政受掣肘。

被拜登提名為財長的前Fed主席葉倫（Janet Yellen）強調疫情重創美國而必須緊急行動來挽救經濟，若無所作為會令情況更惡化。

歐巴馬執政時的經濟顧問佛曼（Jason Furman）認為目前美國經濟能迅速復甦，部份原因是兩黨合作下猛藥，推2.2兆美元「新冠病毒援助與經濟安全法案」（CARES Act）和幾個振興方案，規模遠超歐巴馬對抗金融危機的救市措施。

而且當年政治環境跟現在完全不同。小布希在政權移交過程中，要求國會推3,500億美元紓困金，讓歐巴馬挽救銀行與車商，但川普政府卻在扯後腿。

像財長穆努欽讓幾個Fed緊急放款計畫於12月底結束，並要求把計畫未用完約4,300億美元資金歸還，減少Fed支援金融體系的能力。川普政府推動房貸機構房地美和房利美私營化，可能削弱它們為房市提供抵押貸款擔保的能力。