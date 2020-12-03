紐時：川普再出手 限縮中共黨員簽證效期

「紐約時報」（New York Times）今天報導，川普政府昨天發布新規定，縮減中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行期限。報導說，此舉勢必會加劇兩國緊張關係。

紐時引述兩名知情人士指稱，這項新政策立即生效，將把中共黨員及其家屬的旅行簽證最長有效期限，縮減為一個月單次入境。美國國務院發言人發表電郵聲明指出，將把中共黨員簽證有效期限，從原本的10年縮短至1個月。

此前，中共黨員就像其他中國公民一樣，可以取得最長10年的赴美停留簽證。其中一名知情人士也提及，這項新措施不影響中共黨員「獲得其他簽證的資格，例如移民簽證」。

中國約有9,200萬共產黨黨員。原則上這項政策轉變可能影響約2億7,000萬人的旅行，但實質上可能難以斷定誰是中共黨員，高階黨員除外。

根據知情人士，這項新準則允許美國官員根據某人的簽證申請和面談情況，以及官員對當地中共黨員身分的了解，判定某人的黨籍。這項簽證新規可能加劇美中現今在貿易、科技及其他領域的多年衝突。

這可能意味著，這項政策不成比例地打擊中國政商高層領袖，而非數以百萬計低階黨員。這些低階黨員是為了在商業和藝術等領域占優勢而入黨。

美國國務院發言人在電郵聲明中指出，這是美國政府當前所實行政策、監管和執法行動的一部分，目的是保護美國不受中共不良影響。

電郵聲明也表示：「我們數十年來允許中共自由且不受限制地接觸美國機構和商業，但在中國境內的美國公民從未享有相同特權。」