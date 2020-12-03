索羅斯倒貨、大摩降評 Palantir股價雪崩12％

美國大數據分析公司Palantir衰事連環爆，不僅被外界批評邪惡公司、侵犯人權，又遭巨鱷索羅斯倒貨，以及摩根士丹利（簡稱大摩）降評，周三（2日）股價暴跌逾12％，面臨史上最黑暗1天。

Palantir與美國中央情報局（CIA）、國防部等政府機構合作而聲名大噪，由於這家公司出售助於驅逐移民的分析軟體，而受到人權團體抨擊，加上其大數據抓取，也引發侵犯隱私爭議；此商業行為就像是美國官方抓耙仔。但包括飛機製造商空巴和英國石油（BP）等都是其客戶。

原先持有Palantir約1,846萬股的索羅斯旗下基金公司（SFM），日前發表聲明表示，當初買Palantir是錯誤的決定，將賣光這檔股票；而早期投資Palantir的經理也已經被fire了。「因為不認同Palantir用大數據侵犯人權、這是一家邪惡的公司。」

大摩將Palantir評級下調「減碼」，目標價17美元；而上周做空機構Citron Research發布報告指出，Palantir是一個賭場而不是一支股票，只給20美元目標價，並開始放空。

數據分析公司S3總監Ihor Dusaniwsky也表示，預期將有更多投資人放空Palantir股票，「已經聞到空頭追殺的血腥味」。

受到一連串利空消息衝擊，Palantir周三股價暴跌12.31％、收在22.51美元，歷經史上最慘一天，且已連續4天下跌。

（中時新聞網 吳美觀）

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