停飛20個月…737 MAX首次載客 拚年底復飛

美國航空公司今天以波音737 MAX型飛機搭載媒體記者完成試飛，在737 MAX因安全問題停飛20個月，航空業盼提高大眾對此機型信心之際，737 MAX朝恢復商業服務邁出了一大步。

這架宣傳性質的飛機搭載法新社等媒體從美國達拉斯（Dallas）起飛，航行50分鐘後，降落在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）。

737 MAX停飛以來，這是首次有非主管機關和業界人士搭乘737 MAX飛行。

在杜爾沙，美國航空公司（American Airlines）的技師、技術員和工程師團隊概述737 MAX停飛後他們為升級和預備的流程，機師也在一旁，講解聯邦飛航安全官員要求的新訓練守則。

在獅子航空公司（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）發生致命空難、奪走346條人命之前，MAX機型一直是波音的金雞母。

兩起空難導致737 MAX停飛，經飛機與機師訓練守則多次升級後，美國聯邦航空總署（US Federal Aviation Administration）11月中才終於放行復飛。

美國航空公司打算在12月29日首度恢復737 MAX商業航班。

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