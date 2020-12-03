原油3連跌後為何反彈?今1關鍵恐再推升價格

原油期貨價格連跌3天後，美國時間周三反彈，主因是OPEC+談判內容提前大幅外洩，俄羅斯領導的10國集團可能延長減產3個月，加上美國庫存原油連2周下降，分析師指出OPEC+決議出爐後，油價短期會持續上行。

OPEC+(或稱維也納集團)是俄羅斯、亞塞拜然、巴林、汶萊、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、阿曼、南蘇丹、蘇丹於2016年組成，希望透過商定產量，長期保持產量低於消費量，此集團也與1960年就成立的OPEC(石油輸出國組織)積極協調，達成控制油價目標。

維也納集團原定周二討論明年是否繼續減產期限，但本周宣布會議延後，也被認為是油價連跌主因。會議推遲至周四，但對話內容周三就流出，顯示各國對明年繼續維持減產770萬桶作法有共識。能源智庫Enery Intelligence副總編巴珂(Amena Bakr)在Twitter透露，「OPEC+持續對話，外交氛圍更濃厚，代表團說明天可望達成共識。」

分析師札希爾(Tariq Zahir)說：「我預期OPEC+會同意把現行減產規模再維持3個月。如果沒有這個決定，我們恐怕會看到油價大幅下跌。美國確診人數激增，歐洲也在恢復各種封鎖措施，都會損傷能源需求。」

EIA(美國能源資訊管理局)周三公布，上周(至11月27日止)美元原油庫存減少70萬桶，和API(美國石油學會)周二預估的上升415萬桶落差甚大，也造成1月交割的汽油、熱燃油、天然氣期貨價格全面揚升。1月交割WTI原油期貨周三漲1.6%，報每桶45.28美元；2月交割布蘭特(Brent)原油期貨周三漲1.8%，收48.25美元。

（中時新聞網 王毓健）