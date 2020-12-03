澳總理莫里森上火線 凸顯夾在兩強的焦慮

中澳關係惡化，《紐約時報》2日分析認為，莫里森貴為一國總理，卻為了一名發言人的推文火冒三丈，凸顯澳洲夾在兩個超級大國間的不安和焦慮。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

做為「五眼聯盟」的一員，澳洲一直以美國為馬首是瞻。《紐時》指出，近年來澳洲將自身置於抗中前線，率先禁止華為5G技術，最早通過旨在遏制中國影響的《反外國干預法》，第一個呼籲對新冠病毒源頭進行國際調查。

然而面對拜登上台，澳洲擔心拜登新政府會把焦點放在重建美歐關係上，忽略澳洲這個亞太小夥伴，從而使澳洲在對抗中國影響力時，少了重要的支撐力量。《紐時》指出，澳洲過去與英國結盟，後來與美國，如今隨著美國力量衰退，中國地位上升，大多數澳洲人充滿恐懼。

為了與美國建立更深厚的關係，澳洲只得放棄與中國做生意所應有的和氣生財原則，採取與中國對抗的措施，來證明自己「帶種」。但中國豈能讓澳洲賺中國的錢，又拿中國開涮？《紐時》特別引用習近平曾說過的一句話：「絕不允許吃共產黨的飯、砸共產黨的鍋。」

報導因此表示，莫里森對中國外交部發言人趙立堅的推文本應置之不理，或讓低階官員去回應，但他卻跳了出來。這件事讓澳洲和莫里森「顯得過於緊張和軟弱」，也讓中國顯得更強大、更嚇人。

讓莫里森稍感安慰的是，他得到一些盟邦的聲援，除了紐西蘭總理，法國外交部也譴責「趙立堅散布虛假圖片的不是」。美國國務院副發言人布朗也於1日深夜連發3篇推文，指責中國對澳洲的最新攻擊，是其毫無約束地散布虛假訊息、推行脅迫外交的又一例證。

（中國時報 楊明暐）

延伸閱讀

中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力

陸澳關係惡化！ 澳葡萄酒商3天蒸發296億