潘朵拉的盒子！NIKE廣告揭黑暗面 日嗆抵制

種族歧視、校園霸凌等問題層出不窮，即便在今日也持續發生。球鞋龍頭大廠NIKE近日一支廣告，揭發了日本社會極度排外、歧視與霸凌問題，引發日本網友不滿「炎上」，認為被醜化，揚言抵制。

NIKE JAPAN在11月27日發布了最新廣告，內容卻碰觸到日本最為敏感的排外問題。影片中演出了在日本生活的黑人、朝鮮人與大陸人遭受到嚴重排擠，甚至霸凌等問題，這些外來人種唯有在運動場上取得佳績時，才能獲得認可，露出笑容。

這支廣告發布後，隨即在推特「炎上」，不少日本網友認為NIKE醜化自己國家，要求NIKE道歉，否則將進行抵制：「醜化我們國高中生，太離譜了」、「運動跟政治怎可混為一談」、「已經把家裡的NIKE全丟掉了，以後不會再買」。YouTube上面目前已經將近1000萬次觀看，有6.2萬人按讚、4.1萬人按倒讚。

影片傳到台灣後也引發熱議，不少台灣網友也紛紛點出：「日本是真的很排外」、「這不是大家早就知道的」、「外國人在當地企業根本別想出頭」、「一般觀光客當然無法體會，只有在日本生活過的才知道」、「日本人連自己都排好嗎」、「日本社會充滿框架規範，誰敢特立獨行，就會被排斥。排外只是其中一隅」、「NIKE錯了，日本人不是排外，他們排擠起來連自己都怕」、「日本人就是被戳到痛處才會這麼激憤」、「看看沖繩就知道了」、「都有村八分了不意外」。

(中時新聞網 林毅)