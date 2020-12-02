美股︱紓困談判重新展開 標普再刷歷史新高

華爾街股市於周二（1日）寫新紀錄後，周三（2日）開盤三大指數自高位回落，不過由於投資人樂觀期待美國新一輪紓困方案協商取得進展，道瓊工業指數及標普500指數黑翻紅，標普更是在能源和金融股領頭下連續第二日寫下收盤新高。

美國聯邦航空總署（FAA)）於1日宣布，已針對波音737MAX發出2019年3月以來的首張適航證， 737MAX有望於本月稍晚重返天際，受此激勵，波音股價勁揚上漲5.09％，領漲道指。然而另一道指成分股Salesforce股價卻遭遇重挫，Salesforce於1 日宣布將斥資277億美元、以現金與換股方式收購通訊軟體Slack，成為軟體業史上第二大收購案，Salesforce股價下挫8.93%。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在周三的聯合聲明中表示，應將兩黨議員於周二公佈的9,080億美元法案作為談判基礎，並立即開啟兩黨及國會兩院共同參與的談判。