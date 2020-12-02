中澳貿易若關閉95％ 澳洲GDP恐大減6％

北京當局與澳洲之間的衝突升級，近期陸方再對澳洲進口葡萄酒收取107％~212.1％高額反傾銷稅，讓雙方之間的紛爭繼續延燒，就有專家分析，雙方的貿易往來若關閉95％，澳洲的國內生產毛額（GDP）將大損6％，相對來說，大陸僅有0.5％的GDP影響。

專門發布學者與研究人員文章的外國媒體網站《The Conversation》刊登西澳大學經濟學家Rod Tyers、澳洲國立大學經濟學高級講師Yixiao Zhou的分析文章指出，大陸目前正在阻擋澳洲煤炭、大麥、鐵礦以及葡萄酒等農作物出口。去年澳洲出口額有約32.6％是大陸貢獻，額度約1,600億澳元。

文章指出，其中有很高比重的進口大陸產品為澳洲的鐵礦資源，但大陸市場的需求已經從北京當局啟動的一帶一路投資非洲的鐵礦資源取得供應穩定，大陸制裁對於澳洲來說可是重傷。礦產出口雖僅占澳洲國民收入1％，但大陸對澳洲鐵礦的需求帶動澳洲東海岸城市蓬勃發展，澳元也因為該產業升值，降低進口成本，協助整體經濟發展。

由於澳洲經濟長期大量依賴大陸市場，失去大陸市場將重擊澳洲經濟，也將降低資金投入澳洲經濟的規模，迫使金融市場將資金重新分配其他市場。

以上的狀況分析來看，澳洲GDP損失達6％，並影響14％實際人均可支配收入，大陸則是在這2個數據上僅損失各0.5％、2.4％，就像被蚊子咬一樣。文章建議，澳洲若想要改善此狀況，調整澳洲的出口產品結構是根本，尋找其他市場的潛在需求並建立穩定供需關係，例如說綠色能源，澳洲可以藉此變為出口國。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：theconversation

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