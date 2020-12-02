陸出口管制法生效 學者：這商品價格會狂漲

中國大陸《出口管制法》12月起生效，一般認為是回敬美國總統川普（Donald Trump）所發動科技戰，特別針對AI（人工智能）與演算法，但新加坡國立大學商學院客座教授卡普里（Alex Capri）指出，稀土（Rare-earth element）價格可能因此長期上揚。

卡普里認為，拜登（Joe Biden）繼任並不會改變中美對抗軌跡，「美國與中國正處於冷戰中，這是場科技冷戰。北京的新法規是對科技冷戰升級的一種反應，中國希望保護自身優勢。特別是AI和演算法，是美國對TikTok（抖音海外版）禁令引發的，中國不希望分享該應用程式明顯具有優勢的演算法。」

《出口管制法》規定，「兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等​」 ，而管制範圍除商品外還包括與商品相關的數據、技術，允許的懲罰對象也涵蓋海外私人或組織。

稀土價格在《出口管制法》正式生效前就已經因為預期心態開始上漲，還有不少急單拉貨，類似於華為在被美國切斷晶片供應鏈前的行動。這是因為從智慧型手機、電動車，到飛機、風力發電渦輪機，都用得到稀土，而中國又是全球最大稀土供應商。

卡普里說：「稀土方面，中國有巨大優勢。實際上，30年來稀土的開採能力、開採量幾乎完全取決於中國。對噴射機、汽車來說，稀土是關鍵材料。目前最先進的戰鬥機也需要稀土，這符合新法裡軍民兩用、軍事用途的定義。」

(中時新聞網 王毓健)

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