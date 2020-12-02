中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力

澳洲從2018年起堅定跟隨美國總統川普（(Donald Trump）步伐狂打中國大陸，貿易爭端隨著上個月大陸對澳洲進口葡萄酒收取107%~212.1%關稅更加升級。能源與大宗商品訊息商標普全球普氏（S&P Global Platts）農業定價部門副總監阿賈皮（Andrei Agapi）稱，澳洲完全下風，因為中國不一定需要澳洲農產，多的是替代方案，澳洲卻找不到能取代中國的市場。

阿賈皮表示，大陸正在戰勝非洲豬瘟，經濟也已走出新冠病毒疫情大幅反彈，帶動飲食需求迅速上升；要補足庫存與戰略儲備，也使其有購買更多產品的潛力。大陸採購來源就包括美國，作為貿易協定一部份，全世界最大人口國正大量進口美國小麥、玉米、大豆。「中國並不是完全需要澳洲的小麥和大麥，是澳洲更需要中國市場。」

他認為澳洲農產品還是能在其他地方找到買家，例如海灣地區或是東南亞，只是價格不會比幾乎不砍價、甚至大量溢價收購的大陸好。

值得注意的是，儘管川普2018年起就對中國發動貿易戰，澳洲卻是五眼聯盟（Five Eyes，縮寫FVEY，澳洲、加拿大、紐西蘭、美國、英國）中最早禁止陸企華為參與5G網路建設者，但大陸一直未對澳洲採取口頭譴責以上的行動。去年澳洲出口額有約32.6%是大陸貢獻，額度約1600億澳元。

今年澳洲總理莫里森（Scott Morrison）連續就香港、新疆問題抨擊中國，4月他更成為除川普之外少數咬定中國應為新冠疫情負責的大國領袖，直到川普確定敗選才放軟，但在美國選前未出手的中國也開始連放狠招，澳洲包括糖、大麥、小麥、銅、煤、龍蝦、木材等商品，實際上都從11月就已經不再能進入大陸市場。

主要盟友落敗加上經濟嚴峻，莫里森已經數度示好。周一中國外交部發言人趙立堅在Twitter發文諷刺澳軍在阿富汗濫殺39名無辜平民或戰俘，莫里森雖震怒要求刪文、道歉，但中國完全不理，莫里森在閣議時也傳出態度放軟、不要把事情鬧大，對中工作重點是建立對話管道，能穩定可靠解決問題。

諷刺的是，澳洲一面倒向美國，結果中澳貿易爭端得利者卻是美國。澳洲退休外交官、澳洲國家大學名譽理事凱文(Tony Kevin)投書媒體，就發表類似觀察，他承認多元化投資是好事，但主張對華鷹派者卻在這樣主張同時沒有提出數據支持替代市場論點，還對目前澳洲面臨的巨大經濟成本保持沉默，澳洲面對中國所展現的勇氣，也沒有贏得國際社會支持。

凱文寫到：「諷刺的是，美國和歐洲將重拾澳洲正在放棄的中國市場，而且他們還會同時用甜言蜜語來表達對坎培拉的同情和支持。事實卻是澳洲孤立無援，還忙著和最大貿易夥伴一刀兩斷。如果澳洲政府正樹立一個範例，那應該是『千萬別這麼做』的範例。繼續和中國脫鉤，可能有助於一個更窮的澳洲鞏固在五眼聯盟中地位，但包括澳洲勞工、農民、貿易商在內所有人都是輸家。中國有很多其他更好的選擇，但澳洲別無選擇。」

(中時新聞網 王毓健)