黃金眼殞落…「阿雷西博」甫退役 意外崩毀

已確定要拆除的阿雷西博電波望遠鏡（Arecibo Observatory）又發生毀損，圓鏡上方的支架斷裂，導致900噸的射電儀器全砸毀在碗型圓鏡上。

美國國家科學基金會（NSF）的報導，11月6日，望遠鏡的電纜與鏡面故障受損，周圍的區域被宣布禁止未經授權的人員進入，隨後派員評估望遠鏡的結構，發現這座50年歷史的大型電波天線，結構已非常不穩定，宣布決定拆除。

一個戲劇性的結局是，就在等待拆除工作的時候，它持續在受損，當地時間本周二上午7：55，阿雷西博3座支撐塔頂部折斷，900噸的儀器從492英尺（150公尺）高處掉落，學習中心也遭受了嚴重破壞。

阿雷西博天文台在等待拆除前夕，其3座支撐塔頂部折斷，900噸的儀器自高處掉落，學習中心也慘遭重擊破壞。圖／美聯社

NSF主任沙登諾曼‧潘區那門（Sethuraman Panchanathan）說：「我們為發生這種情況感到難過，但也感謝沒有人在事故受傷。我慶幸當工程師告知NSF構不穩定時，我們認真看待這項警告，並且暫停運作。」

「我們現在要做的工作是評估損壞，尋找其他方法恢復天文台的業務，並努力繼續支持科學界和波多黎各人民。」

阿雷西博天文台始建於1960年，於1963年落成，它是以山谷地勢興建，如同朝天的圓碗。電波圓盤直徑為305公尺，是當時最大的電波望遠鏡。雖然它無法轉動，但可以透過移動支架上的電波儀器，達到等同20度角的調整。

在1974年，阿雷西博望遠鏡進行一項別開生面的行動，它向距離地球25,000光年的武仙座M13球狀星團，發送了一串由1,679個二進位數字組成的信號，稱為「阿雷西博信息」（Arecibo Message），俗稱「給外星人的信」。該訊息約略說明了太陽系、地球和人類的基礎資料，包括1～10的數字、太陽系的組成、地球最特別、基礎生命化學元素、核苷酸化學式、DNA雙螺旋、人類的外形、望遠鏡的口徑和波長。

除阿雷西博天文台以外，還有另一座類似的無線電望遠鏡，就是在中國大陸貴州的「500公尺球面無線電望遠鏡」，簡稱FAST，被稱為中國天眼。

位在中國大陸貴州的「中國天眼」，是500公尺球面無線電望遠鏡，於今年初才剛通過驗收並運行。 圖／新華社

文章來源：Arecibo radio telescope collapses in dramatic platform fall

（中時新聞網 江飛宇）