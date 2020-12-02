韓景氣回春之際 財長趁勢打擊「經濟火車頭」

僅管近來韓國每日確診人數，都處於約500位新案例高檔，但政府陸續公布經濟方面好消息，加上財政部長也出來信心喊話，在在讓外界對韓國景氣復甦，有更加地正面看待。

韓國財政部長洪南基（Hong Nam-ki）在參加地產早會時表示，韓國政府會用罄一切方式，讓年底與2021年的經濟邁入復甦之路。韓國經濟正面臨嚴峻考驗，但在復甦力道牽引下，目前已見回春動能。洪部長補充，儘管韓國正面臨第三波疫情嚴峻考驗，但這個時候還是要鼓起希望勇氣，相信景氣復甦會持續下去的。

僅管經濟合作暨發展組織（OECD）不看好韓國經濟表現，並將2020年經濟衰退率從9月原估1％，再降至1.1％。相反地，韓國政府陸續發布經濟數字好消息，包括第三季經濟成長率達2.1％，打破市場預估的1.9％，以及因全球對晶片需求暢旺，讓韓國11月出口年增率達4％。分析師認為，就算韓國經濟今（2020）年出現負成長，也是OECD內37個會員國中，景氣衰退最少的一國。

除了看好自家景氣外，韓國財長也誓言不會再袖手旁觀，要對近來房市亂象陸續出手了。不過市場可不這樣認為，韓國政府雖然陸續祭出高稅率，以及買房融資限制等緊縮政策，但房價還是愈漲愈高，現在甚至連租房子的租金，也跟著一齊水漲船高。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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