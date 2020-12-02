憂私募基金資助陸軍事化 USCC這樣做

美國國會一個跨黨派諮詢機構當地時間1日誓言要加大對美國投資中國公司的審查力度，警告對中國投資既對投資者構成風險，而且這些資金也可能資助了中國的軍事化，從而給美國構成直接威脅。

具有影響力的美中經濟安全審查委員會（USCC）稱，來年將密切關注美國私募股權和對沖基金在投資中國方面的動向，稱這是在中國開放金融市場之際的一個合理步驟。

USCC主席Robin Cleveland表示，「我們需要看一下開放進程中的相關規定，以及不光對沖基金、還包括投行等如何在不斷追求收益率和獲利的情況下充分利用這種市場開放優勢，還有這對於散戶投資者、退休基金和大型機構意味著什麼。我們要確保他們追求的機會不會直接有悖於我們的國家安全和經濟安全。」

Cleveland和USCC副主席Carolyn Bartholomew在公布該委員會的年度報告時發表講話。該報告提出中國共產黨的雄心對於美國利益構成日益嚴重的威脅。

Bartholomew說，中國已經「變得越來越具有侵略性和敵對性」，Cleveland稱「中國是對我們經濟和安全利益構成獨特而直接威脅的對手」。

Bartholomew說，中國正在尋求資金來解決經濟中的結構性問題。但是，人們越來越意識到並且擔憂，在加強中國軍事化以及對美國構成的直接威脅方面，美國公司和投資工具正在或可能正在發揮的作用。

USCC的建議不具有約束力，但對美國決策者的影響越來越大。它的一些說法經常遭到北京譴責。

USCC 2020年強調的諸多建議當中，排在首位的是要國會將互惠作為美中關係立法的基本原則，以確保公平的市場准入與訊息的公平獲取，以及記者、外交官與非營利組織人員受到公平的對待。

USCC還要求擴大聯邦貿易委員會（FTC）監控國家補助的權限，以及將以經濟、安全與人權為由對中國企業實施的製裁擴大至這些企業的母公司實體。

USCC建議加強對台關係，呼籲國會考慮藉由立法，讓美國駐台灣非官方代表以總統提名、參議院建議與同意的方式產生。

USCC也要求收緊簽證限制以防止技術盜竊，同時呼籲對擔心遭到迫害的香港居民解除入境美國的種種阻礙。