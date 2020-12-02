遠端不退燒 Salesforce砸277億美元併Slack

看好遠端工作趨勢延長，並為了強化迎戰微軟的競爭力，Salesforce周二宣布已同意以277億美元收購職場即時通訊軟體公司Slack Technologies，創下這家雲端運算公司成立21年來規模最大的收購案。此外，該公司稍早前公布的上季財報優於市場預期，惟本季獲利展望意外疲軟。

周二盤後，Slack股價小跌0.66%，報43.55美元，自上周併購消息最初曝光以來，Slack股價已經上漲38%。Salesforce周二盤後跌近5%，報229.80美元。

透過這項交易，Salesforce可以為企業提供一個統一平台，讓員工、客戶、合作夥伴，以及他們使用的應用程式之間相互連結，進而強化其企業組合。對Slack而言，此時正是該公司正努力爭取疫情期間遠端工作興起帶動的商機。

根據交易協議，Slack股東每一股將收到26.79美元現金與0.0776股Salesforce股票，以Salesforce周二收盤價計算相當於每股45.5美元，溢價達54%。

這項收購案成為軟體業歷來最大的交易之一。排名第一的是IBM在2018年以340億美元收購Red Hat。此外，微軟在2016年以270億美元收購LinkedIn。去年倫敦證交所同意以270億美元收購數據服務商Refinitiv，不過這項交易尚未獲得歐洲監管機關通過。

稍早前Salesforce公布第三財季（截至10月31日）財報，營收年增20%，為54.2億美元，優於分析師預測均值52.5億美元，但較前一季的年增29%放緩。調整後每股盈餘為1.15美元，優於去年同期的虧損12美分，並遠超出分析師預測均值75美分。

核心業務Sales Cloud營收年增12%，為13億美元。Service Cloud業務營收年增21%，為14億美元。包括去年收購的Tableau在內，Platform and Other事業營收年增24%，為16億美元。

Salesforce預期第四財季每股盈餘介於73～74美分，營收介於56.65億～56.75億美元。分析師預估該公司本季調整後每股盈餘為86美分，營收為55.2億美元。

此外，該公司預期2022財年全年營收介於254.5億～255.5億美元，其中包括假設交易於第二財季末完成後，來自Slack頁獻的6億美元。這代表其2022財年營收與2021年度的營收目標相比成長20.8%，亦優於市場預期的245億美元。

（時報資訊 柯婉琇 ）

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