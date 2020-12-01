紐約貼滿嗆聲海報 要伊凡卡滾蛋

川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。圖／美聯社

美國總統川普卸任後，第一千金伊凡卡與夫婿庫許納恐怕真的回不去故鄉曼哈頓了，因為現在紐約市街頭到處都張貼了不歡迎伊凡卡的告示，庫許納更被戲稱是某種妖魔鬼怪。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、英國《獨立報》（The Independent）報導，先前盛傳，川普卸任後，伊凡卡與庫許納（Jared Kushner）一家將從華府搬回位在紐約曼哈頓、價值達410萬美元（約新台幣1.17億元）的豪宅，不過現在幾乎可以肯定，他們不會受到紐約客的熱情歡迎。

伊凡卡與庫許納作為川普顧問，卻未阻止川普執行一系列爭議政策，一直飽受外界嚴厲批判，現在全紐約街頭張貼了許多不歡迎伊凡卡的海報。

這些海報實際上是喜劇雙人組「The Good Liars」的傑作，海報上以粗體字大大寫著「不歡迎」（NOT WANTED）一詞，中間印上伊凡卡的大頭照，下方再印上「紐約不歡迎伊凡卡」等字句，海報最下方再描述伊凡卡的相關個人資料，包括腔調是「假上流」，配偶是美國都市傳說中經常出現的恐怖角色「瘦長人」（Slender Man），或又譯為「妖瘦人」、「神秘人」，讓伊凡卡活像是通緝犯。

瘦長人是虛構的超自然角色，出現在不同的小說故事裡，顧名思義，瘦長人有著瘦長的身形，雙手隨不同故事發展可自由延長，他的臉部沒有任何表情及輪廓，通常穿著全黑色西裝，並打上領帶。顯然，The Good Liars是依據庫許納瘦高的身材，將他比做成瘦長人。

拜登贏得大選後，先前就有報導指紐約社交圈不會歡迎伊凡卡夫婦回歸，因此伊凡卡夫妻正在考慮搬到紐澤西州或佛羅里達州展開新生活。

一名伊凡卡的前友人私下向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，「任何有自尊心、事業、道德感、尊重民主的人，或者於公於私都不希望朋友讓他們丟臉的人都會避開。」

文章來源：IVANKA EVICTED Ivanka Trump cruelly trolled with ‘not wanted’ posters across New York City by liberal critics

文章來源：Ivanka Trump ‘Not Wanted’ posters appear across New York City

（中時新聞網 吳映璠）

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