紐約貼滿嗆聲海報 要伊凡卡滾蛋

美國總統川普卸任後,第一千金伊凡卡與夫婿庫許納恐怕真的回不去故鄉曼哈頓了,因為現在紐約市街頭到處都張貼了不歡迎伊凡卡的告示,庫許納更被戲稱是某種妖魔鬼怪。

綜合美國版《太陽報》(The U.S. Sun)、英國《獨立報》(The Independent)報導,先前盛傳,川普卸任後,伊凡卡與庫許納(Jared Kushner)一家將從華府搬回位在紐約曼哈頓、價值達410萬美元(約新台幣1.17億元)的豪宅,不過現在幾乎可以肯定,他們不會受到紐約客的熱情歡迎。

伊凡卡與庫許納作為川普顧問,卻未阻止川普執行一系列爭議政策,一直飽受外界嚴厲批判,現在全紐約街頭張貼了許多不歡迎伊凡卡的海報。

這些海報實際上是喜劇雙人組「The Good Liars」的傑作,海報上以粗體字大大寫著「不歡迎」(NOT WANTED)一詞,中間印上伊凡卡的大頭照,下方再印上「紐約不歡迎伊凡卡」等字句,海報最下方再描述伊凡卡的相關個人資料,包括腔調是「假上流」,配偶是美國都市傳說中經常出現的恐怖角色「瘦長人」(Slender Man),或又譯為「妖瘦人」、「神秘人」,讓伊凡卡活像是通緝犯。

瘦長人是虛構的超自然角色,出現在不同的小說故事裡,顧名思義,瘦長人有著瘦長的身形,雙手隨不同故事發展可自由延長,他的臉部沒有任何表情及輪廓,通常穿著全黑色西裝,並打上領帶。顯然,The Good Liars是依據庫許納瘦高的身材,將他比做成瘦長人。

拜登贏得大選後,先前就有報導指紐約社交圈不會歡迎伊凡卡夫婦回歸,因此伊凡卡夫妻正在考慮搬到紐澤西州或佛羅里達州展開新生活。

一名伊凡卡的前友人私下向《浮華世界》(Vanity Fair)表示,「任何有自尊心、事業、道德感、尊重民主的人,或者於公於私都不希望朋友讓他們丟臉的人都會避開。」

(中時新聞網 吳映璠)