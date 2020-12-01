疫情攪局 美國感恩節檔期買氣降溫

受2019冠狀病毒疾病疫情影響，美國感恩節後的「黑色星期五」至「網購星期一」買氣較去年降溫，消費者平均花費減少近14%，網路購物熱潮未能彌補實體店面流失生意的缺口。

感恩節隔天的「黑色星期五」向來是全美最熱鬧的購物日之一，但今年碰上2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，新冠肺炎）攪局，民眾在疫情嚴重之際減少外出，選擇網購，加上許多業者促銷提前開跑，無形間分散往年集中的買氣。

根據美國全國零售聯盟（NRF）1日公布的調查數據，從感恩節到隔週的「網購星期一」，全美約1億8640萬名消費者到店或上網購物，不如2019年同期的1億8960萬人，但高於2018年的1億6580萬人。

過去5天，消費者平均花費311.75美元（約新台幣8890元）購買禮品、裝飾等年底佳節相關產品，比2019 年少50美元，但與2018年的313.29美元相去不遠。其中，消費者購物開銷近3/4花在禮品上。

在疫情催化下，實體店面生意被網購搶走的情況更為顯著。調查顯示，「黑色星期五」實體店面客流年減37%，網購消費者成長8%、突破1億人大關。

NRF主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）表示，零售業早就知道2019冠狀病毒疾病會衝擊實體店面客流量，預期消費者部分採購將轉到線上，結果確實如此。

夏伊說，約57%受訪消費者回答他們著眼疫情，打算花更多錢在網購上。

「網購星期一」業績延續多年來成長趨勢，根據奧多比分析公司（Adobe Analytics）數據，今年「網購星期一」消費金額達108億美元，年增逾15%，創美國史上單日網購金額最高紀錄。

NRF於感恩節前預測，今年11月至12月購物旺季，全美零售銷售將年增3.6%至5.2%，總額上看7667億美元，成長率優於過去5年平均值3.5%。NRF指出，這項預測基於疫情期間美國民眾旅遊與外食花費減少，預料花更多錢採購年底佳節禮品。