美股︱延續磅礡氣勢 標普那指收盤寫新高

承接著11月的歷史性強勢表現，華爾街股市周二（1日）再度寫新紀錄，道瓊工業指數盤中一度飆升444點，不僅收復3萬點大關，也寫下盤中新高；標普500指數和那斯達克指數則連袂創下收盤新高。

為打破美國國會談判僵局，美國兩黨議員於周二提出一項新冠刺激計劃草案，規模高達9,080億美元，其中包括2,880億美元的薪資保護計畫小型企業貸款，消息一出為股市帶來提振。然而，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）並未批准兩黨計劃，並表示他期望能通過一項「有目標性的救助方案。」

在一系列新冠疫苗正面消息傳出之後，市場對經濟強勁復甦抱持憧憬，因而刺激了11月股市反彈。疫苗方面的最新進展，輝瑞與BioNTech以及莫德納皆已向歐盟藥品管理局提交疫苗緊急使用授權申請，評估結果預計將在數周內公布。