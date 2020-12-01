美股︱延續磅礡氣勢 標普那指收盤寫新高
承接著11月的歷史性強勢表現，華爾街股市周二（1日）再度寫新紀錄，道瓊工業指數盤中一度飆升444點，不僅收復3萬點大關，也寫下盤中新高；標普500指數和那斯達克指數則連袂創下收盤新高。
為打破美國國會談判僵局，美國兩黨議員於周二提出一項新冠刺激計劃草案，規模高達9,080億美元，其中包括2,880億美元的薪資保護計畫小型企業貸款，消息一出為股市帶來提振。然而，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）並未批准兩黨計劃，並表示他期望能通過一項「有目標性的救助方案。」
在一系列新冠疫苗正面消息傳出之後，市場對經濟強勁復甦抱持憧憬，因而刺激了11月股市反彈。疫苗方面的最新進展，輝瑞與BioNTech以及莫德納皆已向歐盟藥品管理局提交疫苗緊急使用授權申請，評估結果預計將在數周內公布。
此外，據外媒報導，英國政府內部人士透露，英國有望成為第一個批准新冠疫苗的西方國家，英國政府計畫於下周批准輝瑞和BioNTech 攜手研發的新冠疫苗，且疫苗將在批准後數小時內開始交付，首批接種工作可能於12月7日展開。
美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二赴參議院銀行委員會作證，鮑爾警告，雖然疫苗捎來一絲希望，但美國經濟前景仍壟罩在「極度不確定性」之中。
鮑爾談到：「國內外新冠病例的攀升令人擔憂，在接下來的幾個月中恐怕會充滿挑戰」。聯準會預計於本月15至16 日召開例行決策會議，鮑爾雖然未直接提到可能的行動，但他重申，聯準會將使用一切可行工具來幫助經濟復甦。