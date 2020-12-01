鮑爾：美國經濟前景 高度不確定

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）1日出席參議院聽證會，他在預先準備的書面證詞表示，自新冠疫情春季爆發以來，Fed為了穩定信貸市場推出一系列措施，而這些年底即將到期的貸款計劃協助釋放將近2兆美元資金，暗示此時並非退場時機。他亦指出，隨著近日確診病例攀升，美國經濟前景恐陷入「高度不確定性」。

鮑爾在周一公布的證詞表示，國內外疫情升溫令人擔憂，因為這意味著未來幾個月將充滿挑戰。除非大家確信恢復各式活動安全無虞，否則經濟不可能全面復甦。

鮑爾指出：「如同我們在疫情期間不斷強調的，美國經濟前景充滿高度不確定性，其中很大部分取決於防疫成效。」

鮑爾強調，就中期來看，疫苗有所進展雖是好消息，但目前仍存在「重大挑戰與不確定性」，包括疫苗推出時機、生產、分配以及在不同群體的效果，現在仍難評估這些發展對於經濟帶來的影響與範圍。

鮑爾表示，Fed為了支持金融市場推動一系列緊急貸款計劃，而這些舉措成功恢復私人貸款機構的信貸流動，釋放近2兆美元支持企業、城市與各州政府。

這些貸款措施將於今年12月31日到期，但財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）早在11月19日時便宣布「中小企業貸款」（Main Street Lending Program）等五項計畫到期後將不予延長。

這些貸款項目對於市政與企業債券市場提供必要支持。這暴露出財政部與Fed在此事上意見不合。穆努欽不支持延長貸款計劃，理由包括市場已經恢復、相關法條不允許以及資金應獲得更好運用等。但Fed日前表態，疫情尚未消退，緊急貸款項目此時不宜退場。

穆努欽周二與鮑爾一同出席參院金融委員會聽證會，但鮑爾在證詞裡並未針對雙方分歧多做闡釋。