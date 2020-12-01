美股開盤大漲300點 Zoom狂瀉近12%

隨著美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)、BioNTech共同研發的新冠疫苗也繼Moderna後向美國、歐盟申請疫苗緊急授權，讓疫情獲得控制再現曙光，美國聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)和美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)也將前往美國國會聽證會，說明美國經濟刺激措施等議題接受議員質詢，美期指盤前漲逾300點。美股周二(1日)開盤上漲320.02點、以29,958.66點開出，Zoom股價則是狂瀉近12%。

截至台灣時間1日晚間10點35分，道瓊指數上漲317.70點或1.07%、暫報29,956.34點；標普500指數上漲37.62點或1.04%、暫報3,659.25點；那斯達克指數上漲90.83點或0.74%、暫報12,289.56點；費半指數上漲21.94點或0.82%、暫報2,685.42點。

4大科技巨頭表現均上漲，蘋果股價更是上漲1.3%、站回120美元關卡，電動車大廠特斯拉股價開盤上漲逾4%、暫報591.12美元。台積電ADR股價上漲1.94%、暫報98.90美元，聯電ADR股價上漲2.59%、暫報7.32美元。

遠端視訊會議軟體Zoom今年第三季財報亮眼，業績與獲利均超出市場預期，但投資者擔心隨著疫苗問世，疫情將獲得控制並減少遠端需求，Zoom的業績成長速度將大幅回落，該公司股價開盤大跌近12%。

(中時新聞網)