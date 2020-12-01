德專家：新冠疫情從義大利開始 不是武漢

德國病毒專家科庫勒（Alexander Kekule）日前接受專訪時表示，義大利才是「全球新冠瘟疫的開始，並非武漢」，不過他強調，新冠病毒仍源自武漢，只是傳播到義大利後出現變種，病毒變得更具傳染力，之後進一步傳播全世界，因此，目前散布全球的新冠病毒是源自於義大利的突變種。

綜合德國之聲、科學網站「Pledge Times」報導，德國哈勒大學醫院（University Hospital Halle）病毒學家科庫勒上月26日接受德國電視二台（ZDF）談話節目專訪時，被主持人問及他在新書中指出「目前肆虐全球的新冠病毒並非來自武漢、而是來自義大利北部」這句話的意思，以及是否和北京官方說法雷同，科庫勒指出，義大利實際上才是「全球瘟疫的開始」，「而非武漢。」

他強調自己的說法和北京官方的宣傳不同，說明現在蔓延全球的新冠病毒實際上是一種只出現在義大利北部的突變種，稱為「G變異體」（G-Variante），病毒來到義大利後基因結構經過改造，變得比原來的武漢病毒株更具傳染性，之後再擴散至全世界，因此他才會說義大利才是新冠病毒大流行的發源地，而非武漢。

科庫勒說，義大利北部爆發疫情時，多達數周外界都沒有發現，最早可能在1月就爆發，直到2月底才被辨識出來，不過這段時間病毒已經變異，有足夠時間「優化」自己，因此創造出傳染力更強的變異種，並且從義大利散布全世界，科庫勒甚至指出，目前在大陸看到的病例，都是義大利的變種病毒再輸入。

節目中主持人追問病毒最初是否源自於武漢，科庫勒強調病毒「當然來自中國」，只不過從中國輸入義大利後，在義大利發生突變。另外根據中新社報導，科庫勒在節目中說，目前在全球蔓延的99.5%新冠變異病毒株均可追溯至義大利北部的突變種。

科庫勒也指出，這類高傳染性病毒將無可避免地在全球蔓延，但是他特別點出武漢情況和其他地方不同，武漢會爆出疫情是因為「面對病毒時一無所知」，歐洲卻在收到警告後「長時間內不夠重視導致大流行」。

（中時新聞網 吳映璠）