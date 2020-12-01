陸澳關係惡化！ 澳葡萄酒商3天蒸發296億

大陸、澳洲關係惡化，11月27日宣布以保證金方式變相對澳洲葡萄酒加徵關稅，已重創澳洲最大葡萄酒商富邑(Treasury Wine Estates)股價連跌3天，累計跌幅約18.6%，市值蒸發約13.85億澳元(約296.3億台幣)，富邑呼籲澳洲政府幫忙找到出路，但也加速尋找大陸以外市場，因為「期待中國政府取消關稅不是明智的策略。」

富邑表示，中國認定澳洲葡萄酒傾銷，宣布進口要繳納107%至212.1%保證金後，富邑產品自28日起要加徵169%關稅，這不僅會使全公司1/3利潤消失，旗艦品牌「奔富」(Penfolds)的需求基本上會接近消失。奔富全球銷售額有1/4來自大陸。全澳葡萄酒產業每年有12億澳元營收來自大陸。

要因應困局，富邑決定自救，除將奔富與Icon系列轉往其他市場銷售，也會削減成本和產量，並且盡量用旗下法國酒莊產品銷往中國，或銷售更多中國酒莊產品，以避開制裁。但富邑表示，這些立即啟動的戰略轉移大約要2至3年才能完成。該公司流動現金還有15億澳元，因此暫時還不會危及公司生存。

今年5月中國已經暫停進口澳洲5個肉品加工廠的牛肉製品，又由於澳洲總理莫里森(Scott Morrison)理念與川普(Donald Trump)相近，持續炮轟香港、新疆問題，以及要求中國為新冠疫情負責，雙方關係更加惡劣，中國11月初又禁止澳洲龍蝦、糖、大麥、銅、煤炭、原木進口。

莫里森在川普確定敗選後，已2度釋出善意言論，不再採取鷹派姿態，但大陸並未認為這是真誠想改善中澳關係訊號，周一(11月30日)中國外交部發言人趙立堅在 Twitter又發合成照片，暗指澳州軍人在阿富汗濫殺無辜，雙方關係持續探底。值得注意的是，儘管ADF(澳洲國防軍)調查發現，25名澳洲士兵在2009至13年濫殺39名阿富汗貧民，但照片中澳州士兵將阿富汗牧羊少年割喉暴行並無證據可證明為真。

莫里森稱，北京應該為趙立堅轉發的假照片感到羞恥，中國在世界眼中的地位因此降低，澳洲已經在調查士兵濫殺行為，但是假消息「令人反感、有攻擊性、非常無恥」。據了解，澳州已向Twitter要求移除該則已被趙立堅置頂的推文，但Twitter僅將照片遮蔽並加註警語，要看過警語才能查看。這件事可能使中澳關係更難以修復。

中澳交惡使澳州經濟面臨壓力，去年澳洲有大約1/3出口終點是中國。莫里森希望靠增加對印度、印尼、日本、韓國的出口來取代中國。但學界並不看好，澳洲國家大學教授葛利(Jane Golley)說：「沒有任何其他選擇能接近中國所帶來的數字。莫里森說2035年澳洲對印度出口會達到450億澳元，但去年澳洲對中國出口額度是1600億澳元。」

（中時新聞網 王毓健）

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