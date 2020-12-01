疫苗問世＝戰勝病毒？外媒：還有5大關卡

11月幾乎每周都有新冠病毒疫苗以前所未見的研發速度推出，但問世後可能還有重重挑戰，新加坡英語報紙《海峽時報》（The Straits Times）指出，運輸上至少還有運量、低溫、儲存、運給貧窮國家、地面輸送5大關卡。

德國漢莎航空（Lufthansa）是全球最大貨運公司之一，4月就已經組織20人專案小組，研究如何在貨機之外，也能用運輸量空置幅度達3/4的客機來運送疫苗。專案小組負責人布朗（Thorsten Braun）說：「問題就在如何放大客機貨運量。」

IATA（國際航空運輸協會）之前估計，要有8,000架運量達110公噸的波音747貨機，花2年才能運完達成全球人口有效覆蓋的140億劑疫苗。目前全球約有1/3客機被閒置，怎麼轉用途可能是加快的方法之一。

空運貨物約有半數由2,000架專用貨機運送，剩下由22,000架客機負責。在閒置的7,000餘架客機中已有約2,500架被各家航空公司轉為專門貨運用，能分散的貨流遠比不上所有客機正常按班次運行。IATA貨運負責人休斯（Glyn Hughes）說：「為了讓更多客機投入使用，各國政府應開放旅行。」但開放旅行又牽涉到阻斷疫情傳播，會形成雞生蛋、蛋生雞問題。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）利用從未成功使用過的mRNA技術所開發出的疫苗增加運送難度，特別是前者所要求攝氏零下70度超低溫，甚至比南極冬天都要更冷，因為該疫苗在一般醫院冷凍櫃攝氏2至8度下只能保存5天。飛機無法製造出這種低溫環境，航空公司只能用藥廠提供的專用容器來運送，自身沒有解決方案。

儲存和分配挑戰主要在開發中或未開發國家，因為在已開發國家，分銷和物流管道都已經很成熟，像UPS（美國郵政）、FedEx（聯邦快遞）也都已有低溫配送經驗。運到貧窮國家又是另道關卡，可能需要聯合國之類的國際組織出面協助，例如聯合國兒童基金會11月就曾邀40家航空公司開電話會議，制定向92個最窮國家運送疫苗。

地面輸送是最後難關，這裡可能只剩歐洲藥廠阿斯特捷利康（Astrazeneca）和牛津大學合作所開發疫苗，該疫苗採腺載體技術，可以在一般冷藏櫃溫度輸送。航空公司使命完成後，卡車、巴士、轎車、機車、腳踏車，甚至驢或騾子都可能用來運輸，有些地區可能還要徒步運送。

全球最大疫苗生產商Serum Institute of India執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）無奈表示：「不是哪裡都有冷藏裝置。」該公司已參與阿斯特捷利康疫苗生產，近期也將開始生產美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗。

（中時新聞網 王毓健）