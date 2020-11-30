美股︱道指挫271點 仍創1987年來最佳表現

繼上周寫下強勁表現後，周一（11/30）華爾街股市賣壓湧現，道瓊工業指數盤中一度下挫逾400點，收市跌幅收斂至271點，旅遊股和雪佛龍為表現最差的道指成份股，分別下跌3.6%和4.5%。

標普500指數則由能源股領跌，以5.4%的跌幅寫下6月24日以來最糟糕的一天。投資人擔憂石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯領頭的產油國無法就 2021 年的石油產量政策取得共識，不確定性使能源股受壓。

本月受到疫苗利多刺激因而表現最佳的郵輪股和航空股都在周一陷入掙扎。嘉年華郵輪公司重挫7.4%，挪威郵輪公司下跌3.4％，美國航空下跌超過5％，而達美航空則下挫2％。

儘管周一美股三大主要指數皆下挫，美股11月的強勁漲勢仍寫下新紀錄，受到疫苗利多消息助力，投資人樂觀期待經濟順利回歸正軌，道瓊工業指數於11月上漲11.8%，寫下1987年1月以來最大單月漲幅；標普500指數和那斯達克指數分別在11月上漲了10.8％和11.8％，聯袂創下4月以來的最大單月漲幅。