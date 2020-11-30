建立嶄新全球聯盟 歐盟提案與美合作抗中

歐盟（EU）最近將提出一份與美國建立新聯盟以共同對抗中國大陸的計劃，雙方將在數位技術監管、應對新冠肺炎疫情、打擊濫伐森林等各方面展開合作。

據英國《金融時報》所獲得一份旨在重振跨大西洋夥伴關係的歐盟計劃草案呼籲，美國新一屆政府應抓住「一代人只有一次」的機會，打造一個新的全球聯盟，與歐盟在後川普時代重新建立大西洋夥伴關係，讓川普（Trump）時代的美歐緊張成為過去，雙方共同應對中國大陸帶來的「戰略挑戰」。

報導引述這份計劃書說，如果民主國家希望在與極權勢力與封閉經濟體對抗時能捍衛自身利益的話，美國與歐盟需要修補盟友關係。即便應對挑戰的最佳方式不見得相同，但作為開放的民主社會和市場經濟，歐盟和美國共同體認到中國大陸日漸增強的國際自信心將帶來戰略上的挑戰。

該份草案提議，歐盟與美國應該移除部份過去幾年中引發雙方陷入緊張關係的因素，其中包含歐盟要求提高向美國科技龍頭徵收的稅。

歐盟提議，雙方應該共同制定數位環境的相關規範，包含採取相同的反壟斷法與數據保護機制、合作篩選敏感的外國投資，及共同打擊網路駭客等威脅。此外，該文件也呼籲歐盟與美國在新冠疫苗的研發與傳播進行合作，並致力改革世界衛生組織。

報導說，該計畫草案預定在12月10～11日的歐盟峰會上提交各國領導人批准，隨後還會在2021年上半的歐美高峰會上啟動一新的跨大西洋議程。

報導認為，這份藍圖反映了歐盟對於跟拜登政府合作感到樂觀。然而，歐盟同時也透過這份文件反應了對於中國大陸崛起所引發的擔憂。這份文件支持拜登所提出的民主國家峰會，並表示新的跨大西洋議程應該是由理念相近國家所組成的新全球聯盟。

報導表示，雖然歐盟成員國逐漸開始對中國大陸的「戰狼外交」產生質疑，但是大部份歐盟國家仍不願與直接與它直接對抗。（中時新聞網 盧伯華）

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