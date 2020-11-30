傳美再出重拳 外媒：中芯想追上台積電恐更難

《路透》30日引述消息人士透露，川普準備將大陸最大晶圓代工廠中芯國際列入所謂與大陸解放軍有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。圖／美聯社
《路透》30日引述消息人士透露，川普準備將大陸最大晶圓代工廠中芯國際列入所謂與大陸解放軍有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。圖／美聯社

由於《路透》30日引述消息人士透露，美國總統川普準備將大陸最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）列入所謂與大陸解放軍有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。對此，外媒指出，此一制裁若屬實，中芯國際想追上競爭對手全球晶圓代工龍頭台積電，將愈來愈困難。

根據美國財經媒體報導，美國商務部在今年9月已對中芯國際實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是「不可接受的風險」。

報導指出，大陸想要創建世界級半導體產業，把它當成科技自給自足的重要基礎，中芯國際便是這個願景的基石，而為了尋求擴大規模的機會，中芯國際7月在上海證券交易所科創板上市，募集資金已逾70億美元。

同時，台積電作為全球最大晶圓代工廠，供應蘋果最先進的智慧型手機晶片，並正將5奈米製程步入商業化量產，在先進製程上，台積電至少比中芯國際領先2代，中芯國際還有一段漫長的路要走，因此，中芯國際一旦被制裁，想要追上競爭對手台積電，將愈來愈困難。因為中芯國際可能會被美國供應商排除，而這些通常是生產最先進的晶片製造設備的供應商。

之前，《路透》曾報導，包括C919製造商中國商用飛機公司（COMAC）在內等89家大陸航空航太科技企業，遭認定「與大陸軍方有關」，已被美國商務部列入「軍事最終用戶」（Military End User）清單；美國企業必須事先取得許可，才能向這些受管制公司出售商用設備。對此，大陸外交部則回嗆，要美方停止無端打壓陸企的行為。（中時新聞網 葉明芳）

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