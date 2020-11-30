傳美再出重拳 外媒：中芯想追上台積電恐更難

由於《路透》30日引述消息人士透露，美國總統川普準備將大陸最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）列入所謂與大陸解放軍有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。對此，外媒指出，此一制裁若屬實，中芯國際想追上競爭對手全球晶圓代工龍頭台積電，將愈來愈困難。

根據美國財經媒體報導，美國商務部在今年9月已對中芯國際實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是「不可接受的風險」。

報導指出，大陸想要創建世界級半導體產業，把它當成科技自給自足的重要基礎，中芯國際便是這個願景的基石，而為了尋求擴大規模的機會，中芯國際7月在上海證券交易所科創板上市，募集資金已逾70億美元。

同時，台積電作為全球最大晶圓代工廠，供應蘋果最先進的智慧型手機晶片，並正將5奈米製程步入商業化量產，在先進製程上，台積電至少比中芯國際領先2代，中芯國際還有一段漫長的路要走，因此，中芯國際一旦被制裁，想要追上競爭對手台積電，將愈來愈困難。因為中芯國際可能會被美國供應商排除，而這些通常是生產最先進的晶片製造設備的供應商。

之前，《路透》曾報導，包括C919製造商中國商用飛機公司（COMAC）在內等89家大陸航空航太科技企業，遭認定「與大陸軍方有關」，已被美國商務部列入「軍事最終用戶」（Military End User）清單；美國企業必須事先取得許可，才能向這些受管制公司出售商用設備。對此，大陸外交部則回嗆，要美方停止無端打壓陸企的行為。（中時新聞網 葉明芳）

延伸閱讀

傳美擬將中海油、中芯加入制裁黑名單

美急追殺！兩岸8吋晶圓卻大漲 中芯回應了