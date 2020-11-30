川普選後首受訪大批媒體 最愛用的推特也挨罵

美國總統川普20日接受大選日後首次專訪，期間再度抨擊科技巨頭和媒體掌控話語權，且未能調查他聲稱的大規模選舉舞弊情形。

川普今天接受福斯財經新聞網（FOX Business）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）電話訪問時表示，主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）與他隔空對話「很勇敢」，並說多數媒體都不想報導他口中所言，發生在全國各地、讓拜登獲得超過8000萬張普選票的大規模選舉舞弊情形。

川普在2020年大選中獲得逾7,400萬張普選票，他在2016年大選獲得近6,300萬票。

他說：「這場選舉被操弄了。這場選舉完全是一場騙局，且持續在騙，因為他們都在隱瞞。我們現在的問題是，我們去找法官，卻沒人想介入此事，媒體甚至不想報導。我的意思是，你（巴帝羅默）有所作為。」

「你其實很勇敢，因為你有所作為。媒體不想談論這件事，他們知道舞弊情形有多嚴重，這跟韓特（Hunter Biden，拜登之子）的事根本沒兩樣。」

川普批評推特（Twitter）和臉書（Facebook）等科技巨頭壓制「紐約郵報」（New York Post）在11月3日選舉前幾週刊登的一則報導，內容包括據說是在韓特的筆電中發現、可能足以讓他遭到定罪的電子郵件。

據稱電郵披露，韓特似乎介紹了時任副總統的拜登認識烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings的高層。在那之後不到一年，拜登就施壓烏克蘭政府官員，將正在調查Burisma創辦人的檢察總長碩金（Viktor Shokin）革職。

川普說：「我們在這個國家裡沒有新聞自由，只有被新聞媒體打壓。如果沒人報導，你就不會有醜聞。」

川普也再度呼籲廢除1996年通過的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條有關免責權的規定，這項規定保護社群媒體企業免於因為用戶在網站上張貼的內容挨告，也允許但不強制要求社群媒體企業審核用戶張貼的內容。

他繼續說道：「比如說，我們現在的對話，惟有在有一丁點兒不對，像是你或我發錯了一個音的情況下，才會被報導。然後他們還是不談韓特．拜登，都不會談到他，直到拜登一家偷走數以百萬計的錢。你要是真的談到他們，他們（科技巨頭和新聞媒體）就會把你撤下平台。這是大規模腐敗。」

川普也肯定自己的政府備妥2支新冠疫苗，將在接下來幾週內展開配送。

他說：「大家不太談這件事，他們會試著聲稱是拜登端出疫苗。」

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