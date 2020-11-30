面對這國增產壓力 分析師估OPEC延後增產

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等產油大國擬於30日舉行為期兩天的集會，分析師預期OPEC可能推延增產計畫，但在此同時，產油聯盟將面臨美國頁岩油增產壓力。

OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC＋，將在本次集會討論下一階段的產量政策。產油國原本計畫自2021年1月起將每日產量提高200萬桶，但鑑於多國宣布新一波封城措施，恐衝擊石油需求，分析師預期OPEC可能宣布推延增產計畫。

OPEC＋4月達成紀錄性的減產協議，每日減產970萬桶，但8月起將減產規模縮減至每日770萬桶。

OPEC+會議還沒有共識 油價下挫

油價30日（周一）下挫約1％，歸因於投資人擔憂石油輸出國家組織（OPEC）與盟友進行的OPEC+會議能否就延長減產達成協議，俾以維持市場平衡。

消息人士稱，到目前為止，OPEC以及由俄羅斯領軍的盟友們尚未就2021年產出政策獲得共識。

OPEC+會議於周日舉行首輪談判，周一與周二將進行關鍵會議。

即將在周一稍晚到期的布蘭特原油1月期價下挫0.58美元或1.2％，報每桶47.6美元，比較活躍交易的2月期價下挫0.48美元至每桶47.77美元。

美國西德州中級原油1月期價跌落0.40美元或0.9％，報每桶45.13美元。兩大原油指標雖見走跌，但11月份仍漲逾2成，寫下5月以來最強勁月線表現。