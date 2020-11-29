英國12月7日起施打輝瑞疫苗 領先全球

金融時報報導，英國政府預料下週將批准由德國生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠攜手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，成為率先批准使用COVID-19疫苗的西方國家。

金融時報（The Financial Times）引述匿名消息人士說法，稱BioNTech與輝瑞（Pfizer）研發的疫苗將於批准後幾小時內將疫苗送往全英各地，首批接種工作可能於12月7日登場。

英國首相強生（Boris Johnson）今天稍早任命商業副大臣查哈威（Nadhim Zahawi）負責2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的接種部署工作。

英國政府20日表示已正式要求藥品及保健產品管理局（MHRA）評估這款疫苗的適用性，這是要讓這支疫苗在美國以外地區施打的第一步。

金融時報還說，英國即將成為第一個批准COVID-19 疫苗的西方國家。

路透社報導，英國已經訂購4000萬劑BioNTech與輝瑞研發的疫苗；這款疫苗在預防新型冠狀病毒擴散方面效力證實達95%。這場疫情迄今已在全世界奪走逾140萬人生命，同時也癱瘓全球經濟。

英國政府昨天也要求藥品及保健產品管理局評估阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）COVID-19疫苗推出的可能性。

英國政府已經爭取到1億劑由阿斯特捷利康與牛津大學（Oxford University）合作研發的COVID-19疫苗，目標要在耶誕節前推出。

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