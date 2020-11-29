代價高昂 新冠疫情全球成本近2,800兆？

新冠病毒疫情可能導致全球GDP(國內生產總值)衰退5.2%，付出成本最多更可能高達96兆美元(約2790兆台幣)。儘管從致死率和感染人口比例來看，新冠相對於1918年流感、14世紀黑死病來說算是溫和，但成本卻是空前之高，英國《金融時報》(Financial Times)副主編、首席經濟評論員沃夫(Martin Wolf)認為理由很簡單，只是因為付得起。

96兆美元是根據哈佛大學推估美國為新冠所付成本來推估，該報告認為美國總成本達16兆美元，相當於美國去年生產總值約3/4，如果全球成本對照GDP損失程度相同，再按購買力平價匯率計算得到的結果。不過沃夫認為這肯定高估，因為不是每個國家疫情都跟美國一樣嚴重，很多窮國也不像美國花得起錢來對抗疫情。

沃夫依據現有趨勢預估，新冠疫情前2年死亡人數可能接近500萬或略高於全球人口0.06%，而1918年流感疫情在持續26個月時間造成1700萬至1億人死亡，相當於當時人口1%至6%，而這2者也都還不能與中世紀黑死病相提並論，可見新冠雖是百年一遇，卻相對溫和。

3大疫情中致死率最低者卻花了最高成本，沃夫認為只是因為以前花不起，而且國際間連動也不如現在緊密，損失當然沒那麼大。「現在富人可以輕易省掉大量日常開支，政府也可以大規模支持受影響的個人和企業，人民也期望政府這麼做。我們為防範疫情付出巨大代價，因為如今我們的能力遠大於以前。」

他也駁斥許多人將巨大經濟成本來自於嚴厲的封鎖措施，並稱那些盡可能徹底阻斷疫情的國家，比犧牲人命搞群體免疫來換取經濟的國家，反而在控制疫情、經濟復甦上會更快更好。新冠疫情對經濟衝擊遠超過經濟學家預測，但未來可能有更致命的流行病出現，應該記得更快阻斷疫情傳播的措施所帶來效果，「現在很多人大談自由，但人民安全仍應政治最高法則，現在如此，一直都會是如此。」

(中時新聞網 王毓健)

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