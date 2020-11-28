賀錦麗勇闖白宮 擊碎性別窠臼

美國參議員賀錦麗（Kamala Harris）打破政壇最堅硬玻璃天花板，成為美國建國244年史上首位女性副總統，以及首位擁有非裔和亞裔血統的副總統。她在發表勝選感言時表示：「我或許是第一個進入白宮的女性，但我不會是最後一個。」

民主黨在2020年美國總統大選取得歷史性的勝利，拜登擊敗現任總統川普，成為美國下一屆總統。這場選舉為美國帶來首位女性及有色人種副總統，拜登的搭檔賀錦麗引起全球關注。

賀錦麗成為美國政壇位階最高的女性，亦顯示衝破玻璃天花板後的機會。她說：「我或許是第一個進入白宮的女性，但我不會是最後一個。見證今晚的每個小女孩會看見，這是一個充滿可能的國家。」

佛羅里達大學政治學教授暨學術期刊《美國政治學評論》（American Political Science Review）編輯奧斯汀（Sharon Austin）表示：「賀錦麗證明女性能夠進入美國政壇最高殿堂，她向美國年輕的女孩和男孩傳遞了非常正面的訊息。」

就表面看來，賀錦麗似乎在一夜間躍身美國政治界頂端，一夕成為全球焦點，但她的成就絕非一蹴可幾。現年56歲的賀錦麗從律師、舊金山區檢察長、加州檢察總長，再到美國參議員，一步一步邁向事業頂端。

賀錦麗的父母分別是非裔牙買加與印度移民，父親是史丹佛大學經濟學者，已逝的印度裔母親是乳癌醫學專家。父母在她7歲時離異，母親獨自扶養她和妹妹長大。賀錦麗發表勝選演說時，感念已故母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan Harris），表示母親是她今日成就最大的推手。

賀錦麗說：「母親在她19歲時從印度來到美國，她可能從未想過這個時刻，但她深信在美國可能會有這一刻。我想起我的母親，美國歷史上世世代代的非裔、亞裔、白人、拉丁裔，和美國原住民女性，曾為了這個時刻鋪路。」

賀錦麗表示：「為所有人爭取平等、自由與公正而奮鬥和犧牲的女性，不時遭到忽視，不過卻往往能證明她們是民主的支柱。」

賀錦麗的周遭不乏先驅者，她也深受外祖父與外祖母的影響，外祖父是印度高階政府官員，外祖母向貧窮的女性倡導計畫生育。

賀錦麗畢生都在對抗不平等，她希望其他人能繼續為此努力。賀錦麗的侄女米娜（Meena Harris）受訪時表示，「在賀錦麗阿姨與媽媽小時候，她們下課回家曾抱怨發生了什麼不公平的事情，外祖母此時便說：『你們要怎麼處理這件事？別坐著抱怨，動手做點事情。』」

米娜表示，阿姨不斷向我強調坐而言不如起而行，她總是鼓勵我對關心的議題做出個人貢獻。「我們沒有人能獨力完成所有事情，但我們都有責任付出一己之力。」

賀錦麗小檔案

◎年齡：56歲，1964年10月20日生於加州奧克蘭（Oakland）

◎學歷：

．美國霍華德大學（Howard University）政治與經濟學學士

．加州大學哈斯汀法學院法學博士

◎經歷：

．2004年～2011年：舊金山區檢察長

．2011年～2017年：加州檢察總長

．2017年迄今：美國參議員

．美國副總統當選人，2021年1月21日上任