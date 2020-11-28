五科技巨擘 撐起美商辦市場

美國五大科技巨擘蘋果、微軟、亞馬遜、臉書與谷歌母公司Alphabet，除了帶領美股走出3月的低點外，對房地產需求躥揚協助支撐商辦市場，並且推升租金上漲。

根據商用不動產研究機構CoStar Group數據，蘋果、微軟、亞馬遜、臉書與Alphabet是科技業五大房地產所有人，合計擁有美國面積約5.89億平方英尺的房地產，約較10年前增加五倍。

五大科技巨頭名下的房地產超過紐約市所有商辦合計，或相當於220座帝國大廈。

Alphabet是五大科技巨頭的地產王，根據呈交證交會（SEC）的文件顯示，截至9月該公司擁有價值399億美元的建築物與土地，該數字不包括還在興建的房產。Alphabet持有的房地產遠遠高於10年前的40億美元。

此外，亞馬遜在2019年底時握有392億美元房地產，相較於2010年的10億美元出頭。

科技公司對房地產的需求激增，協助推動美國城鎮發展，不過亦引發租金上漲憂慮。科技巨擘進駐通常會帶來大量的高薪員工，為城市增加房地產稅，提振當地零售、餐廳和其他行業。

雖然微軟、臉書與谷歌同意員工在疫情過後繼續在家辦公，但對倉庫、資料中心、零售門市，甚至是辦公空間的需求依然不墜。五大科技巨擘單單在2020年便將房地產面積提高逾25％，寫下過去10年來最快增幅。

美國科技巨擘對房地產需求激增，代表公司業務持續成長、手邊擁有充足的銀彈，以及新冠肺炎疫情造成商用房地產價格大跌。

科技大廠狂掃房地產亦反映這些企業在社群媒體、網路搜尋、線上廣告和電子商務領域的獨大勢力。在五大科技巨擘領軍之下，美股自3月的低點大幅反彈，五家科技巨擘目前占標普500指數權重達26％。