黑五線上銷售 估衝歷史新高

根據調查機構Adobe Analytics的初步統計，由於受到新冠疫情影響，民眾多傾向在家網購，2020年黑色星期五線上銷售數據，預料可再度刷新歷史新高紀錄。

到美國時間上周五（27日）晚間為止，黑色星期五單日線上銷售金額已攀升到89億～96億美元之間，較上年增加20％到29％。其中近42％銷售來自智慧手機，也比上年度成長7％。

Adobe還預期網購星期一將創史上最大線上銷售紀錄，預估銷售額將介於112到130億美元，與2019年相比增幅介於19％到38％。

此外感恩節單日線上銷售年增21.5％到51億美元，同樣也締造新猷，有半數是透過手機下單訂購。其中提供路邊取貨服務的零售業者網站流量更是激增31％，凸顯線上購物、線下取貨服務已成為新的消費模式。

相形之下，受疫情高燒不退，加上沃爾瑪與Target等大型零售業者將折扣促銷活動提早到10月進行，導致黑色星期五當天到實體商店購物的人群異常冷清。

Coresight研究機構創辦人兼執行長溫思維（Deborah Weinswig）說：「沃爾瑪沒有任何假日裝飾、沒有耶誕音樂，根本無法察覺這是黑色星期五。」

即使是疾病管制預防中心（CDC）也建議民眾在黑色星期五當天最好宅在家進行網購，盡量避免到商店或賣場購物。

不過儘管面臨疫情威脅，全美零售商協會 (NRF) 卻認為民眾一年一度的年終採購熱情不至於大受影響。該協會預測，2020年年終假日的銷售業績，預料將比2019年增加3.6％到5.2％，銷售額可望來到7553億至7667億美元。過去五年，美國年終假日銷售增幅平均為3.5％。

NRF還表示，2020年民眾花費在線上的購物金額肯定將高出實體店面。它預計年終線上與非門市銷售可望比2019年同期陡增20％到30％。