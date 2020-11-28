英特爾密信藏刺 藉賀拜登之名衝康台積電

英特爾執行長史旺（Bob Swan）日前在祝賀拜登當選美國總統的信中，呼籲「美國政府應補助國內半導體產業的投資，對於確保美國企業在公平競爭環境中競爭和引領下一代創新技術至關重要。」但外界解讀該信弦外之音，恐是衝著對即將赴美設廠的台積電而來。

英特爾官網刊載史旺寫給新任美國總統拜登的信，並發表了一些對產業的看法。他呼籲美國政府應強化對美國半導體產業的投資。

史旺提到，據半導體工業協會的數據，美國僅占全球半導體產能的12%，其他超過80%的產能來自亞洲。他強調，由於成本不斷提高，以及外國政府對海外企業的補貼，對美國半導體企業造成衝擊；所以一項由國家主導的製造戰略，包括美國政府對國內半導體產業的投資，對於幫助美企更具有競爭力，並引領下一代創新技術至關重要。

Motley Fool報導，美國大選後，台積電積極展開美國設廠動作，亞利桑那州鳳凰城同意台積電投資120億美元在當地蓋半導體廠，並給予建廠補助，預計2021年2月動工，2023年試產5奈米、2024年量產。

台積電不僅是英特爾主要競爭對手之一，在先進製程節點上也居於領先地位。史旺此時呼籲，無非是希望美國政府強化當地半導體產業（指英特爾）的投資，而不是補助台積電。

報導指出，英特爾也期待獲得美國政府的慷慨補助，在美國設三個製造工廠，主要生產處理器。史旺信中暗示，英特爾是美國為數不多的製造商之一，其所生產的晶片成本較高。

事實上，英特爾因7奈米製程延岩，不排除找代工廠協助產量，最晚延至2023年推出。史旺在上月底的法說會上表示，7奈米製程是否外包給台積電代工，將於明年初決定。

（中時新聞網 吳美觀）

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