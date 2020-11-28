菅義偉全力防疫 解散眾院或押後至明年春夏

日媒這2天紛紛報導或分析，隨著本屆眾議員任期於2021年10月21日屆滿，首相菅義偉面對疫情復燃全力防疫，今年已不太可能解散眾議院，解散時機點可能延到2021年春夏以後。

日本眾議員任期4年，設有中途解散制度，從實施戰後新憲法以來，僅有一屆眾議員做滿4年任期後才解散，其餘都是中途解散。

日本讀賣新聞分析，本屆眾議院解散時機很可能在2021年春天以後，菅義偉認為有必要專心因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫工作與重振經濟，明年年初的國會會期將優先處理2020年度第3次補正預算案，及2021年度預算案。

執政的自民黨黨內幹部表示，目前在政府及執政黨內，愈來愈多看法認為今年解散眾議院可能性很低。菅義偉可能會在2021年度預算案通過後，再基於當時的疫情尋找適當的解散時機。有人認為，明年東京奧運及帕運落幕後也是可能時機。

每日新聞報導同樣指出，自民黨內討論的明年一月中旬解散眾議院的時機恐將延後，目前看來解散時機很可能落在2021年4月以後。

共同社則引述幾名日本政府官員說法，愈來愈多看法認為明年一月解散眾議院可能延後。

日本經濟新聞報導，受到日本境內疫情再度擴大影響，菅義偉2021年1月解散眾議院進行改選的可能性已減低。菅義偉將平息疫情及重振經濟定位目前最優先課題，將專心致力讓預算案獲國會審查通過。

菅義偉還可能待提出的主要政策獲得實際成績後，再來看看能否在2021年夏天以後找到合適的解散時機。

菅義偉預計在國會本會期快休會前的12月5日左右舉行記者會，對外表明日本政府當前最優先事項就是防疫與重振經濟。

日本政壇原先觀察，執政黨內對可能解散眾議院的時機點有二，一個是2021年1月國會開議之初，另一個就是等2020年度第3次補正預算案通過後。

菅義偉內閣支持率在10月下旬所做民調中，仍維持63%的高檔，只要在內閣支持率高的時候解散眾議院，就能贏得大幅過半數席次。

不過，菅義偉看到目前疫情再度擴散，對提早解散眾議院抱持慎重態度；他在9月自民黨總裁選舉時宣示，「防疫是最優先事項」，所以已跟黨內同志表明今年不會解散眾議院。

2021年的國會會期將較往年1月下旬的開議時間提前，目前正在協調1月中旬召開，主要目的是及早給予企業等防疫補助金及給付金。

如果想在1月解散眾議院，從宣布到完成投開票約需時一個月，在疫情尚未平息前，這段期間可能出現「政治空窗」，讓執政黨飽受「不負責任」批評。

執政黨若想選擇明年一月作為解散時機，還需要看目前國會會期及明年國會會期的在野黨態度等，來做最後判斷。

如果菅義偉決定放棄明年一月解散眾議院，那到10 月眾議員任期屆滿前，將還剩3個可能時機點。

首先是待2021年國會會期通過重要法案及預算案後，也可能跟2021年7月22日任期屆滿的東京都議員舉行「二合一選舉」。

第2個時機點是2021年辦完東京奧運與帕運的9月；第3個時機點則是明年9月自民黨總裁選舉後、10月21日眾議員任期屆滿前，由於改選前已先舉行總裁選舉，能提升選民對自民黨的認知，被期待能讓自民黨在眾議院大選取得優勢。