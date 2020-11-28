川普出招 對外交建制派人馬使出回馬槍

美國期刊「外交政策」網站引述若干官員的話指出，美國國防部國防政策委員會的多名委員突然遭到撤換，似乎是即將卸任的川普政府對外交建制派人馬使出了一記回馬槍。

外交政策（Foreign Policy）網站報導，國防部的白宮聯絡官懷特豪斯（Joshua Whitehouse）於25日送達這項人事令，將國防政策委員會（Defense Policy Board）11名引人注目的顧問撤換，包括前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與歐布萊特（Madeleine Albright）。

曾擔任海軍軍令部長的退役海軍上將羅福賀（Gary Roughead）、國會眾議院情報委員會前副主席哈曼（Jane Harman）以及國防部前副部長戴李昂（ Rudy deLeon）也在撤職之列。

其他被解職的委員還包括眾院前多數黨領袖康托爾（Eric Cantor）和前總統小布希（George W. Bush）時期擔任財政部次長的麥考米克（David McCormick），這兩人都是2017年馬提斯（Jim Mattis）擔任國防部長期間被網羅加入委員會。這項人事命令立即生效。

此外，在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任司法部副部長的葛瑞里克（Jamie Gorelick）、說服利比亞放棄大規模殺傷性武器的美國前首席核談判代表喬瑟夫（Robert Joseph）、小布希時期的副國家安全顧問克勞奇（J.D.Crouch）及國防部前高級官員米勒（Franklin Miller）也都去職。

外交政策的消息來自3名現任與卸任官員，而國防部25日晚間也發表聲明，予以證實。一名國防官員說：「我們證實，本部國防政策委員會的一些委員已有異動，為考慮已久的變動之一。我們極為感謝他們對國家安全的一心效力、投入與貢獻，未來很快就會公布新任委員的人選。」

官員們指出，川普政府早已試圖改組委員會，安排華府建制派以外、效忠川普的人選取而代之，但遭到最近被革職的前國防部長艾斯培（Mark Esper）與前代理次長安德森（James Anderson）抗拒，這兩人都希望維持現有的委員會以確保政策連貫。本月稍早國防部人事大地震，艾斯培與安德森都已打包走人。

白宮打算延攬曾駕駛戰機飛越波士尼亞而被擊落的前空軍飛行員歐格雷迪（Scott O’Grady）加入委員會，以便提名他擔任國防部的高層職務；另一人選是川普的密切盟友、前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）。白宮反對被視為反川普派的退役海軍上將、美國前特種部隊指揮官歐森（Eric Olsen）、前國務卿萊斯（Condoleezza Rice），以及小布希主政時期的國防部副部長英格蘭（Gordon England）入列。

國防政策委員會由國防部的最高政策官員、即主管政策的次長督導，是最高軍事領導人在部內的專用智庫，就國防政策提供立場超然的意見。其成員包括卸任的軍事領導官員、國務卿、國會議員和其他高層外交官與外交政策專家。