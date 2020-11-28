股市如雲霄飛車 巴菲特抱2類標的穩穩坐

上周美股3大指數當中，包括道瓊、標普500，周線皆收黑，唯一收漲的那斯達克指數，漲幅也僅0.2%；主要原因，極可能與新冠肺炎疫情肆虐，影響經濟前景，以及美國聯準會（Fed）和財政部，在紓困計畫經費一事上的分歧有關。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國上周平均每天新增逾16萬5000個確診案例，較前一周高出24%，即使近期疫苗頻傳捷報，但在克服物流、配送問題，並執行大規模施打前，疫情對經濟情勢的衝擊，仍令市場極為擔憂，如今，已有華爾街投行開出第1槍，預估明年首季，美國國內生產毛額（GDP），恐出現負成長。

華爾街普遍預期，在疫苗即將問世的前提下，美國2021年首季GDP，應可呈現正成長，但摩根大通（JP Morgan）上周提出的預測結果則顯示，染疫人數持續攀升，加上各州、各城市，陸續祭出封鎖措施，勢必影響經濟情勢，預期明年第1季，美國GDP將萎縮1%，但2、3季，可望出現4%以上的反彈。

另一方面，Fed和財政部之間，對於是否要延長年底到期的紓困計畫，出現分歧。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於19日致函Fed主席鮑爾，要求歸還部分緊急貸款項目的未用資金，但遭Fed以「希望這套應急計畫，繼續發揮功能，為緊張且脆弱的經濟提供支持」為由拒絕。

市場「安全網」被撤除 投資人該如何調整布局？

財政部和Fed罕見公開出現衝突，令市場極為緊張，道瓊指數期貨一度被「嚇跌」逾200點，雖然Fed最後決定讓步，願意返還未動支資金，但美國政府後續會透過哪些措施，支撐疲弱的經濟？目前仍不明朗。投資機構Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）直言，梅努欽此舉，是在錯誤時機，撤除市場的安全網。

在美股陷入震盪之際，投資人該如何調整布局策略？觀察外媒報導可發現，市場開始將焦點，轉向「股神」巴菲特旗下控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway），上周公布的申報資料。

由波克夏申報資料可得知，該公司在大砍航空股之後，於第3季大買包括輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）、艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）等製藥股；顯然是看好，在疫情大流行的情況下，大型製藥公司，在全球經濟中所扮演的角色，將日益重要。

市場聚焦波克夏申報資料 4檔製藥股、2檔ETF受關注

在上述個股中，輝瑞因新冠疫苗研發有所進展，頗受市場關注，根據CNBC數據（截至上周五，下同），今年以來，輝瑞股價累計下跌1.19%，但近1個月則上漲4.41%；默克今年以來股價跌逾11%，但近1個月漲幅也超過3%。

配息穩定的艾伯維，今年以來股價上漲逾13%，近1個月漲幅更超過21%；必治妥施貴寶今年以來股價則下跌超過4%，但近1個月上漲逾2.6%。

值得注意的是，在買進以上4檔醫藥股的同時，波克夏減持了包括摩根大通在內的多檔銀行股、第2季買進的Barrick Gold金礦股，以及巴菲特最愛的蘋果股票。

此外，巴菲特持有，但在波克夏投資組合中占比較少的2檔ETF（Vanguard S&P 500 ETF、SPDR S&P 500 ETF），是許多不想「押寶」個股的投資人，偏好的選擇；這2檔追蹤標普500指數的ETF，今年以來，漲幅都超過10%，表現亮眼。

摩根大通在上周提出的經濟預測中寫道，「2020至2021年間，不太可能改變的是，病毒將繼續影響經濟前景。」若情勢確實如小摩判斷，面對疫情帶來的諸多不確定性，投資人勢必得更靈活地調整布局策略，才能增加持盈保泰的機率。

（林信男）

文章來源：今周刊

延伸閱讀

疫苗頻傳好消息，為何美股連二黑？軟銀孫正義也猛囤現金 說要因應「最壞情況」…

疫情何時能結束？輝瑞新冠疫苗共同開發者：「這時間點」可望恢復正常生活

財經主播三年滾出一桶金 她大推這套「月薪三萬到三十萬都適用」的理財法