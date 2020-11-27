投銀一面倒看空美元 花旗：再貶2成

國際美元跌跌不休，本周一度創下逾2年新低，但華爾街投銀還是一面倒看衰後市，理由是隨著新冠疫苗問世，全球經濟將重回常軌，資金將進一步從美元資產撤離，轉往非美元的風險性資產，花旗甚至預估美元指數將再貶2成。

追蹤美元對6大貿易夥伴貨幣表現的美元指數本周跌破92美元支撐，創2018年以來新低，較3月的高點更已大跌10.5％。美元指數周五最低來到91.87，跌約0.2％。

對於美元明年的展望，華爾街投銀還是一面倒看空，其中花旗最悲觀，預估會進一步大跌20％，荷商安智銀行估再貶10％，高盛則預測會跌6％。

高盛多元資產策略師穆勒葛利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）表示，「美元似乎還是明顯高估，而且投資人的美元資產持有比重也偏高。」他還指出，美股水位已來到高檔，利率卻還在歷史低點，加上全球經濟復甦，這些都會對美元形成下壓。

部份策略師認為，當前的匯市氛圍與2000年代初期相當類似，當時美國爆發高預算與經常帳的雙赤字問題，投資人大舉從美股與美債撤離，轉往全球金融市場，美元因此一瀉千里，2002年重貶近20％。

富達（Fidelity International）全球總經策略主管亞米德（Salman Ahmed）表示，「金融系統仍充斥著聯準會釋出的超額美元流動性，一旦情勢好轉，通膨開始回升，這些流動性就會重回風險性資產。」

按照花旗再貶20％的預測，美元指數明年將會跌破75，過去20年來美元指數只有在2008與2011年失守75美元重要支撐。

花旗外匯策略師謝文華指出，「如果投資人明年有外匯避險的誘因，美元資產資金外流的避險壓力將會大過新資金買進美國固定收益資產。」

不過，這些看空美元後市的最大變數在於新冠肺炎疫情是否獲得控制，富達的亞米德表示，市場低估民眾拒絕接種新冠疫苗的風險。

根據皮尤所做的訪調，今年5月表示願意接種新冠疫苗的美國成年人比重有7成2，但9月的訪調降至5成1。

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