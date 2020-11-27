如上帝之手！英央行藉馬拉度納說明貨幣政策

一代球王馬拉度納（Diego Maradona）已安葬於雙親身旁，充滿爭議言行難掩他在足球場上所綻放光芒，球迷遍及各國和各行各業，也包括讓他成名那場1986年世界盃8強的手下敗將英格蘭。英格蘭銀行（英國央行）前行長金恩（Mervyn King）就曾拿那場比賽馬拉度納2顆進球，來說明央行任務還有貨幣政策作用。

2顆進球第1球是「上帝之手」，馬拉度納用手將球撥進英格蘭球門，但主裁判認為是頭槌攻進；如果英格蘭球迷不服氣，不到4分鐘後，馬拉度納從己方半場帶球連續突破、甩脫守門員在內5至7名英格蘭球員破門，一定會讓他們承認技不如人，這場2比1阿根廷勝出的比賽，這顆致勝球後來也被FIFA（國際足球總會）選為20世紀最佳進球。

「上帝之手」在英國也被稱為惡魔之手。為何叫上帝之手，來自馬拉度納賽後訪談，面對是否手球質疑，他當時說：「如果有，那也是上帝的手。」值得一提的是，多年後隊友還透露，馬拉度納當時向他們吼叫：「快點來抱我慶祝進球，別讓裁判反悔。」

金恩在2005年就用這2球來說明，央行如何利用貨幣政策進行市場調節。許多人會認為央行作法「神秘又引人探究奧秘（mystery and mystique）」，但就像「上帝之手」，馬拉度納意外出手撥球（註：按規則除進球無效，還會黃牌警告），央行出手調節市場的原則就是「出乎意料，時間反常，以及違反規則（unexpected，time-inconsistent and against the rules.）」

至於「世紀進球」，金恩認為這麼多名英格蘭球員都攔不下馬拉度納，實際上是因為他們可能根據對馬拉度納推進路線預期改變重心，卻為他留下一條直線前進的路徑。市場就像英格蘭球員，而央行行動是馬拉度納，市場利率就是那顆進球。

金恩說，市場利率總是根據市場對央行行為的預期而變動，因此往往官方利率沒有大規模變動，央行也可以影響到經濟發展路徑。市場往往會預期利率不是上漲，就是下跌，這種心理可以穩定利率和消費，而同時官方利率可能根本沒有變化。

馬拉度納政治立場屬於激進左派，厭惡西方資本主義，他可能從未想過自己的球技會被用來解釋貨幣政策。值得注意的是，這位史上最佳球員從未試圖像後輩梅西（Lionel Messi）、C.羅納度（Cristiano Ronaldo）一樣，建立起自己的商業帝國，這也是他許多不良生活習慣之外，數度面臨破產主因。

（中時新聞網 王毓健）

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