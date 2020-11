如上帝之手！英央行藉馬拉度納說明貨幣政策

一代球王馬拉度納(Diego Maradona)已安葬於雙親身旁,充滿爭議言行難掩他在足球場上所綻放光芒,球迷遍及各國和各行各業,也包括讓他成名那場1986年世界盃8強的手下敗將英格蘭。英格蘭銀行(英國央行)前行長金恩(Mervyn King)就曾拿那場比賽馬拉度納2顆進球,來說明央行任務還有貨幣政策作用。

2顆進球第1球是「上帝之手」,馬拉度納用手將球撥進英格蘭球門,但主裁判認為是頭槌攻進;如果英格蘭球迷不服氣,不到4分鐘後,馬拉度納從己方半場帶球連續突破、甩脫守門員在內5至7名英格蘭球員破門,一定會讓他們承認技不如人,這場2比1阿根廷勝出的比賽,這顆致勝球後來也被FIFA(國際足球總會)選為20世紀最佳進球。

「上帝之手」在英國也被稱為惡魔之手。為何叫上帝之手,來自馬拉度納賽後訪談,面對是否手球質疑,他當時說:「如果有,那也是上帝的手。」值得一提的是,多年後隊友還透露,馬拉度納當時向他們吼叫:「快點來抱我慶祝進球,別讓裁判反悔。」

金恩在2005年就用這2球來說明,央行如何利用貨幣政策進行市場調節。許多人會認為央行作法「神秘又引人探究奧秘(mystery and mystique)」,但就像「上帝之手」,馬拉度納意外出手撥球(註:按規則除進球無效,還會黃牌警告),央行出手調節市場的原則就是「出乎意料,時間反常,以及違反規則(unexpected,time-inconsistent and against the rules.)」

至於「世紀進球」,金恩認為這麼多名英格蘭球員都攔不下馬拉度納,實際上是因為他們可能根據對馬拉度納推進路線預期改變重心,卻為他留下一條直線前進的路徑。市場就像英格蘭球員,而央行行動是馬拉度納,市場利率就是那顆進球。

金恩說,市場利率總是根據市場對央行行為的預期而變動,因此往往官方利率沒有大規模變動,央行也可以影響到經濟發展路徑。市場往往會預期利率不是上漲,就是下跌,這種心理可以穩定利率和消費,而同時官方利率可能根本沒有變化。

馬拉度納政治立場屬於激進左派,厭惡西方資本主義,他可能從未想過自己的球技會被用來解釋貨幣政策。值得注意的是,這位史上最佳球員從未試圖像後輩梅西(Lionel Messi)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)一樣,建立起自己的商業帝國,這也是他許多不良生活習慣之外,數度面臨破產主因。

